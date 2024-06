El presidente del Senado de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Carmelo Sanz de Barros, desveló que la homologación del circuito semiurbano situado en Ifema Madrid, que entrará en el calendario de la Fórmula 1 a partir de 2026 con un contrato inicial de diez años, no se producirá hasta «final de año», aunque su inclusión conllevará la salida de alguna de los Grandes Premios ya existentes, ya que «no cabe una prueba más».

«Hay un proceso que hay que seguir y cumplir. Al tratarse de un circuito semiurbano, requiere un primer paso que es la homologación. Se ha recibido hace tan solo ocho o diez días el proyecto. Viene de la mano de la Federación Española. Ahora empezaremos los trabajos de homologación, que no suelen ser fáciles», avanzó durante el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión.

A principios de año, la F1 desveló el acuerdo con Ifema Madrid para acoger un Gran Premio de la categoría desde 2026 y hasta 2035, en un circuito semiurbano en dicho recinto ferial. Ahora, la FIA debe aceptar ese proyecto del trazado, después de recibir «algunas innovaciones».

«Diría que hasta después de verano, como muy pronto, no habrá una primera respuesta por parte de FIA al proyecto. Después de esto, si hay correcciones, tendrán que aplicarse y volver a reenviar el proyecto final. De aquí para final de año, pues a lo mejor, con un poco de suerte, se podría homologar el circuito», aseguró Sanz de Barros.

No obstante, ese no sería el paso final para ya hacer realidad el GP, ya que queda incluirlo en el exclusivo calendario del 'Gran Circo', una condición «todavía más difícil». «El Consejo Mundial de la FIA nos reunimos el 25 de junio para aprobar el calendario del 2026. Ahora mismo este calendario está completo, tiene 24 pruebas, no cabe una prueba más», sostuvo.

«Y por las implicaciones que tiene mover el 'circo' de la Fórmula 1, no cabe que hagamos 25. Además, no lo contemplan los estatutos en este momento. Entonces, hay que aprobar esto y para meter a Madrid habrá que sacar a alguien», explicó.

La llegada de la F1 a Madrid conllevará un impacto «mayúsculo desde el punto de vista económico». «Solo el año pasado, la F1 acumuló más de 1.500 millones de espectadores. Si sacamos las cifras de España, pues solo el Gran Premio de España de Montmeló tuvo 10 millones de seguidores, casi 300.000 personas (en le circuito)», analizó Sanz de Barros.

«Estamos hablando de casi 450 millones de euros anuales por ese evento, la creación de 10.000 puestos de trabajo directos, además de la repercusión desde el punto de vista comercial y de marketing y de puesta en valor del lugar donde se realiza el evento, hay unos parámetros económicos que nadie puede cuestionar», señaló.

En el ejemplo de Madrid, la FIA calcula que el 75% de los espectadores que acudan al trazado serán «de fuera» de la capital, por lo que también tendrá «impacto» en el transporte, ya que «casi un 40% de ellos serán extranjeros». «Es un impulso de imagen, de reputación y económico para el lugar donde se desarrollan, por eso nos pegamos tanto por conseguirlo», expresó

Otro de los aspectos que la FIA y la F1 cuidan es la experiencia del visitante al GP, con «experiencias VIP y no tan VIP» durante los tres días, aunque «sin perder ese equilibrio entre el deporte y el espectáculo», para no perder la «esencia del tema deportivo».

Finalmente, Sanz de Barros pidió «ser valiente, agresivo y arriesgar» con las inversiones en el circuito Madrid-Jarama-RACE, que tiene 57 años de vida. «Es un icono del motor en este país. Cuando yo aterrizo ahí hace 12 años, era una instalación en decadencia. No se había vuelto a invertir y su única actividad era el deporte», recordó.

«Pensamos en un modelo diferente, un modelo transversal y montamos un modelo de negocio, apostamos por él, hemos inyectado casi 15 millones de euros en los últimos cinco o seis años al circuito. Hemos modernizado de forma importante las instalaciones, manteniendo su esencia deportiva. Hemos hecho más de 350 eventos en el año 2023, no sólo del sector del automóvil sino de cualquiera», celebró.

Sanz de Barros, reelegido presidente del RACE en noviembre del año pasado, aseguró que desde la entidad «todavía» tienen «mucho que decir». «Seguimos formando en el circuito a más de 15.000 personas anuales en toda esta nueva movilidad, en todas estas nuevas energías que van detrás de las movilidades y también en nuestra escuela de conducción segura. El circuito es un circuito muy rentable y además estamos convencidos que tenemos un plan de futuro bastante consolidado», zanjó.