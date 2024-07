Después de endosar un doble 6-0 en la ronda de dieciseisavos y otro en la de octavos, Gemma Triay y Claudia Fernández confirmaron su gran momento al vencer ayer 6-1 y 6-3 a la pareja formada por la argentina Virginia Riera y la salmantina Carmen Goenaga en el choque de cuartos de final del Premier Padel de Málaga. De esta forma, Triay y Fernández cedieron su primer juego de todo el torneo.

Si tras la conquista del Qatar Major Premier Padel el pasado mes de marzo, la palista menorquina sugería que había que esperar «a mitad de temporada» para vislumbrar qué cotas podían alcanzar realmente como pareja tanto ella como Fernández, ahora reconoce que se encuentran en la pomada para colocarse en lo más alto del ranking. Pese a ello, la jugadora natural de Alaior mantiene la calma y continúa transmitiendo el mismo mensaje que lanzaba cuando anunció su unión deportiva con Claudia Fernández: este es un año de transición a nivel personal. «La verdad es que este año no me había planteado el número 1, aunque es cierto que estamos ahí. Estamos haciéndolo bien, pero (en su momento) no sabía si podíamos optar a títulos, cómo iba a rendir con Claudia… Estamos a un buen nivel y cada vez que vamos a jugar un torneo tenemos la ilusión de poder estar en las rondas finales», reconocía en una entrevista concedida al canal de Youtube ‘Vamos Padel’.

Galones

Al mismo tiempo, Triay confirma en la entrevista a dicho medio su crecimiento personal «en todos los aspectos». «Estoy introduciendo nuevos golpes, intentando apretar más a nivel de la vibra y la bajada de pared. Me toca liderar a mí sin duda y en momentos importantes tengo que ser yo quien tiene que sacar el callo», sentenciaba asumiendo el liderazgo y liberando de toda la presión a su compañera de 18 años, Claudia Fernández.

Ambas se enfrentan hoy a la pareja compuesta por Delfi Brea y Bea González en busca de un hueco en la gran final, donde podrían verse las caras con Ariana Sánchez y Paula Josemaría, sus verdugas en las semifinales del anterior torneo en Génova.