«Cada año hemos ido logrando mejores resultados y ahora por fin se ha dado. Conseguir esta Copa del Mundo me ha hecho mucha ilusión», explica una Piti Sintes muy alegre por el Campeonato del Mundo Másters conseguido. Con 44 años en estos momentos, los 45 están a la vuelta de la esquina y, con ellos, el Mundial de mayores de 45 años, que el año que viene se disputará en Turquía.

Por ahora toca descansar y disfrutar de este gran éxito, por lo que Piti no piensa más allá. Eso sí, ni mucho menos descarta volver a presentarse a una cita de este calibre en Turquía, donde ya estuvo hace un año. «Si me llaman y puedo combinármelo bien con el trabajo, pues para allá que voy. Es una semana en la que me lo paso muy bien», confiesa la entrenadora del CT Ciutadella.