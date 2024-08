Gran paso adelante en el mundo del arbitraje el que protagonizará la próxima semana la árbitra de fútbol menorquina, Itzíar Gómez, que este curso 2024-25 entrante dirigirá partidos de la Primera División femenina de fútbol sala.

Gómez, quien con apenas 17 años se convirtió en la colegiada de fútbol más joven en arbitrar en Segunda División de féminas de 'futsal' en España, sabrá en estos días su primera designación, para arbitrar en la primera jornada de la máxima categoría española que se celebrará el 7 y 8 de septiembre.

La árbitra menorquina, después de arbitrar esta pasada temporada al Atlético Mercadal mismo, ha visto como la Real Federación Española de Fútbol certificaba su ascenso de categoría a Primera División, una vez que Gómez logró superar en Madrid las pruebas definitivas del Comité Técnico del Arbitraje de la RFEF.

Un ascenso que le llega a la menorquina tras un año en el que ha pitado menos en Es Mercadal, viajando de vez en cuando a Formentera. Ha lamentado Gómez que, a diferencia lo que ocurre en el fútbol 11, donde los colegiados baleares se mueven entre las Illes Balears, «en nuestro caso no, y creo que deberíamos tener las mismas oportunidades para viajar», pide a través de este diario.

Una gran oportunidad

«Como también espero que Madrid cuente conmigo y con la Isla, espero que me llamen. Sería triste lograr el ascenso y no llegar a pitar; quiero ser postitiva», dice Gómez, viendo este salto a Primera muy positivo, «para salir de la Isla».

«Me viene muy bien, ver clubes y caras nuevas, como ocurre aquí, que llega un momento que es cansado y no disfrutas igual, siempre las mismas personas. Lo veo más interesante salir de la Isla», añade, pensando en su situación este año anterior en Es Mercadal.

Gómez reconoce que no se esperaba el salto a Primera, «ya que hasta el último momento no supe si iría o no. Sorprendida porque llevaba un mes y medio entrenando, con Nil Cubas, y gracias a él, al esfuerzo de ambos y a mis padres y mi pareja, até el ascenso a Primera».

«Me dieron el empujón en casa de que fuera y que siga con mi camino. Me veo muy bien y quiero tomármelo como un partido más, aunque tenga un nombre de categoría diferente, las personas son iguales y hay que respetar a todo el mundo igual. Lo veo como un reto bonito», zanja ilusionada Itzíar Gómez.