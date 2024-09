Todavía digiere y rebobina el tenista de Ciutadella, Sergio Martos, su histórico debut para el deporte menorquín en un US Open, en la especialidad de dobles. El ciutadellenc, formando pareja junto a uno de los mejores raquetas españoles en individual de la última década como es Pablo Carreño, se estrenó con una dulce derrota en el abierto de los Estados Unidos frente a la complicada dupla brasileña, Rafael Matos-Marcelo Melo. Finalmente y tras un competido encuentro de la primera ronda de dobles del US Open 2024, Martos y Carreño acabarían cayendo por un ajustado, 7-5 y 6-4, en el estreno del raqueta menorquín en la pista USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Unos días después de su soñado debut en los EEUU, el tenista de la RV Tennis Academy de Barcelona– todavía merodeando el top100 ATP de dobles– valoraba con «Es Diari» su estreno norteamericano, junto al medallista olímpico, Pablo Carreño. «Me siento orgulloso y afortunado de poder disfrutar de otro Gran Slam, esta vez el US Open 2024, un torneo que seguía y deseaba jugar desde que era muy pequeñito y que he podido cumplir ese sueño hace unos días. Contento de poder disfrutar de esta experiencia», manifestaba públicamente el insular en este diario. Martos, pese a la satisfacción que le supuso su debut estadounidense y además verse muy cerca de derrotar a la consagrada dupla brasileña, Matos-Melo, hablaba de una derrota, «con sabor agridulce en primera ronda y una lástima el partido pero agradecido por las muestras de apoyo recibidas durante la semana que, sin duda, es de lo más bonito que me llevo conmigo», decía el insular, muy agradecido a Carreño por la oportunidad que le ha dado, tanto en el Roland Garros, como ahora en USA.

«Gracias a mi ‘partner’ por dejarme disfrutar de un torneo de esta magnitud y ojalá tengamos otra oportunidad para quitarnos esa espinita», exclamaba Martos, agradecido a su equipo de la RV Tennis Academy y a su paisano residente en Estados Unidos, Òscar Mesquida, «por compartir conmigo una semana inolvidable que siempre deseábamos desde pequeños. Ojalá pueda jugar más años el US Open, vamos a luchar por ello», dijo ilusionado el insular desde Sevilla, donde juega esta semana un complicado Challenger 125.

Su relación con Pablo Carreño

Finalmente, en cuanto a su futura relación con Pablo Carreño de ahora en adelante, confía Sergio Martos en prorrogarla estos próximos meses. «Veremos si hay alguna posibilidad de volver a jugar juntos, ojalá, si bien es cierto que él tiene algunos problemas musculares y además no es fácil combinar individual y dobles», reflexionó el menorquín.