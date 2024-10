El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha lamentado su caída en la primera vuelta del Gran Premio de Japón y ha asegurado que con «el ritmo» que mostraron el sábado en la carrera al esprint «algo bueno era posible».

«Es una lástima, porque iba muy bien en esa primera vuelta de carrera y con el ritmo que mostramos ayer en la carrera al esprint, algo bueno era posible», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo tras la carrera en Motegi.

El balear explicó cómo fue el incidente que le dejó fuera de carrera. «En la curva 11 he adelantado a Alex Márquez después de que se fuera largo. Pero luego, en la curva 12, ha hecho contacto con la parte trasera de mi moto, la suya se ha quedado atascada entre mi asiento y la rueda, así que he tenido que seguir recto y me he caído», apuntó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, logró terminar decimocuarto este domingo. «Detrás siempre hay grandes batallas y hoy he podido disfrutar de ellas. En la primera vuelta he perdido bastante tiempo y muchas posiciones, así que ha sido una carrera de recuperación. Sabíamos desde el principio del fin de semana que iba a ser difícil, así que creo que lograr ser decimotercero ayer, y decimocuarto hoy, es algo bueno», indicó.

«Creo que mi elección de neumático trasero podría haber sido mejor, así que quizás podríamos haber ganado algo ahí. En cualquier caso, hemos aprendido y el año que viene estaremos mejor preparados. Ahora tenemos un poco de descanso, para recuperarnos antes de otras tres carreras seguidas», finalizó.