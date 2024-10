Fueron los años en los que el gran e histórico Rafa Nadal empezaba a destacar cuando apareció la figura del entrenador ciutadellenc, Nito Llorens, que estaba enrolado en las filas del prestigioso RCT Barcelona y como técnico además de la Real Federación Española de Tenis, ejerciendo de capitán de la Selección Española y con Nadal en sus filas.

Fueron unos años de una amplia y estrecha relación entre el ciutadellenc y el mallorquín, quien ya empezaba a dejar de ser el sobrino de Miquel A. Nadal del FC Barcelona y a ser Rafa Nadal, el de los 22 Grand Slam. Aquel niño que se enfrentó en muchas ocasiones en las finales baleares al también ciutadellenc José Gómez, del Club Tenis OAR, con quien protagonizaron diferentes batallas por el cetro autonómico.

Un día después del anuncio de Rafa Nadal de su adiós definitivo, Llorens y Gómez, dos figuras que se cruzaron en la vida deportiva del más grande de todos los tiempos, rememoran con «Es Diari» su vida al lado de Nadal.

Nito Llorens, excapitán

El exentrenador ciutadellenc empezó, entre bromas, humanizando al tenista de Manacor, diciendo que, «el reloj no se para por nadie. Todavía no he podido hablar con él pero le enviaré un mensaje para felicitarlo. Curiosamente, ayer paseando por Ciutadella, me paró una persona y me dijo: ‘He visto que tu compañero se ha retirado´», narraba Llorens, entre su timidez habitual y el orgullo. ¿El momento de retirarse? «No sé si era el momento o no, la opción y decisión es suya pero te das cuenta de todo lo que ha hecho, que es mucho». El excapitán de Nadal hablaba de su experiencia única junto al manacorí, reconociendo que, «quizás en el momento no te das cuenta de lo que has hecho a nivel personal pero cuando pasa, lo valoras más. La gente aún me lo comenta y estoy muy feliz de mi aventura con él», exclama Llorens, hablando de su exalumno como de un, «referente a nivel personal, a nivel de valores que quizás ya se van perdiendo, como este espíritu de sacrificio y superación que tiene; trabajar a diario para lograr tus propósitos y demás».

El entrenador de Ciutadella Nito Llorens, junto a Rafa Nadal, con España

Llorens hablaba también de este sentimiento balear, de todas las islas, de Nadal. «Los de aquí nos lo sentimos mucho y creo que Rafa también. Repito, no sé cuando era el momento idóneo para retirarse pero él, cuando ha jugado, siempre lo ha dado todo y de la mejor manera y ahora ha querido explotar al máximo lo que mejor sabe hacer y tal vez no encontraba la hora», razona el ciutadellenc en voz alta. «Dice mucho de Rafa darlo todo hasta el último momento; habrá gustado más o menos pero era su decisión y manera de afrontar todos los aspectos», asevera este gran conocedor del raqueta. «En mi caso simplemente fui su capitán unos años con la Selección Española y quiero pensar que muchas de las cosas que le dije le habrán servido, como me sirvieron a mí también. Nos encontramos en el momento ideal y adecuado y es muy bonito para los dos», admite emocionado Llorens, alejado ya del tenis profesional.

Finalmente, asevera Llorens que Nadal ha sido, «uno de los mejores de todos los tiempos; siempre ha habido grandes tenistas e irán saliendo nuevos talentos pero sí, él ha contribuido mucho en el tenis y la competición», zanjaba.

José Gómez, excontrincante

Tan o más triste y emocionado que Llorens estaba este viernes José Gómez, que lleva una década residiendo en Barcelona, donde juega ‘partidillos’ –tanto de tenis como de pádel– ya en plan totalmente aficionado. El ciutadellenc decía que el adiós de Nadal es, «como si fuera una retirada mía también. Son muchos 25 años de carrera y en el momento de anunciarlo Rafa ha sido un cierre de una etapa irrepetible», suspira Gómez, que intuía que su final estaba cerca. «Era de esperar pero me ha dado mucha pena y a la vez no se puede pedir más, por lo que súper contento por él», exclama.

Todavía digiriendo, como muchos, la noticia del mallorquín, decía este viernes a este diario Gómez que, «aún no he podido charlar con él pero sí que lo pienso hacer en breve. Ahora está concentrado con la Copa Davis y entrenar y una vez pase todo esto ya habrá tiempo de todo», decía. «Es el mejor momento para retirarse, ya ha conseguido todo lo que se puede ganar y con 38 años y lesiones es muy difícil. Además, tiene un niño y debe disfrutarlo, como de todo lo conseguido durante toda su carrera», piensa el ex CT OAR. A nivel personal, «jugar con él siempre era un placer; pasar nervios o disfrutar. Y nuestro primer partido nunca lo olvidaré, en Eivissa; él ocho años y yo diez y me ganó», recuerda emocionado, Gómez. «Son muchas emociones, éramos niños y nos lo pasábamos muy bien, pero, claro, todos queremos ganar y eso no es posible, pero son recuerdos irrepetibles y maravillosos».

Los partidos Gómez-Nadal, «siempre eran muy disputados y quedamos bastante igualados aunque yo soy dos años mayor que él y eso se nota de pequeño. Sí, ya se veía que su nivel era brutal», cuenta, quedándose Gómez, a nivel deportivo, «con muchos recuerdos. Son 22 Gran Slam, Copa Davis, Másters... Pero la final de Wimbledon con Federer es lo que más recuerdo, aparte de todos sus logros. Es demasiado, un ‘crack’, aunque lo mejor de él es como persona. Después de todo lo que ha sido y ganado y es el mismo de siempre y eso es impresionante», exclama de un Nadal al que, «no se le olvida nada de su pasado y bien orgulloso que está, ya que gracias a ello ha llegado hasta aquí, siendo una persona sencilla, muy buena gente y es de admirar».