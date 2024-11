No hay reto solidario ni desafío deportivo que se le resista al médico de Ciutadella residente desde hace años en Mallorca, Sergi López. El Doctor López, como empieza a ser conocido ya tras sus innumerables gestas solidarias, lograba este pasado fin de semana completar dos Ironman en apenas 48 horas, desde Mallorca. Y lo hacía, tal y como informó este diario ya la semana pasada, para lograr una nueva y más moderna silla de ruedas para la joven mallorquino-nigeriana, Anahí. López realizó en total 7.600 metros a nado– en la piscina Guillem Timoner de Felanitx, más 380 kilómetros en bicicleta y otros 84 kilómetros a pie, el primer día hasta Manacor y el segundo, a Cala Millor, para un total de 16 horas el primero y unas 19 horas el segundo.

El primer Ironmann fue muy especial porque junto al médico de familia menorquín corrieron la propia Anahí y su madre, Shella Badaseraye, campeona mundial de halterofilia en máster. «Realizaron once kilómetros a pie conmigo de los 42, arrastrando la silla de ruedas actual, de 60 quilogramos, junto a los 33 de la niña y realizando un esfuerzo titánico la madre, demostrando de qué pasta está hecha. Una mamá coraje y que nadie la para», exclamaba López, que finalizó el segundo Ironmann a las 6h de la mañana. «La verdad es que fue emocionante y madre e hija recibieron el cariño y apoyo de toda la gente presente», dice emocionado nuestro protagonista, quien acabó su primer Ironmann pasada la medianoche, se fue a casa a prepararse y a por el segundo. «El tiempo nos acompañó bastante, teniendo en cuenta los días previos y la incertidumbre por la alerta naranja», agradece. «Estuve acompañado por muchas personas, amigos y familiares que me quieren y que querían ayudar y dar cariño. Físicamente me encontré muy bien, sin molestias ni dolores. Contento y algo cansado acabé y, a nivel físico, desde el primer día intenté dosificar las fuerzas, yendo a un ritmo asequible y no muy exigente, sobretodo en la natación y la ‘bici’», explicaba a «Es Diari».

Shella Badaseraye, su hija Anahí y el galeno ciutadellenc, el sábado

A nivel mental, «tuve que tirar de algunos trucos mentales, como fraccionar las distancias, concentrarme en la respiración, pensar en Anahí y Shella y en toda la gente que quiero. Y confiar en mí mismo y en que lo lograríamos e intentar disfrutar todo lo posible de toda la gente que me quiere y yo quiero que vinieron a ayudarme y que querían ayudar a Anahí a conseguir su silla de ruedas y sin los cuales no lo hubiera logrado. Les estoy eternamente agradecidos».

«El segundo fue duro, los metros eran eternos»

«Lo más duro fue el segundo día, con momentos en que las distancias se hacían eternas y parecía que nunca acabaría. En estos instantes me apoyaba en la gente que estaba junto a mi acompañándome y en mis pensamientos en Anahí, Shella, mi familia, testimonios del reto ‘12 meses, 12 Ironman, 12 causas’... Todo eso me dio un plus de fuerza para conseguir realizar los dos Ironman en dos días», relataba ayer Sergi López, eternamente agradecido. «Muchísimas gracias de todo corazón a todos. Entre todos estamos haciendo un mundo mejor, seamos el cambio que queremos ver en el mundo», suspiraba, mientras descansa tras unas 35 horas de deporte extremo.