La Basque Crossfit Txapelketa 2024 de Bilbao, a día de hoy uno de los mejores campeonatos de España en la modalidad de crossfit y que cuenta con participación europea en todas sus categorías, habló menorquín estos pasados días y fue gracias al competidor de Ciutadella, Joan León.

El insular finalizó medalla de oro en su categoría de máster 40 y lo hizo León tras conseguir en este nacional hasta seis primeros puestos y un tercero en el total de siete pruebas. El menorquín estuvo impecable, sin errores y demostrando mucha solidez y superioridad de principio a fin en siete pruebas duras y diversas, con ejercicios de levantamiento, ejercicios gimnásticos y variados típicos del crossfit.

Joan León, en plena competición en el País Vasco.

Para conseguir una de las únicas 20 plazas de la categoría se hicieron antes tres pruebas ‘on line’ para pasar a la fase presencial, que se disputó durante tres días en dos escenarios diferentes; dos pruebas se celebraron en el museo Guggenheim, con un montaje exterior espectacular y las otras cinco en el pabellón Bilbao Arena. Joan León, atleta y dueño del Be More Crossbox de Ciutadella, no quiso fallar a la cita y demostró con creces sus habilidades para esta práctica deportiva.

«Mi reto es volver a Miami»

«He disfrutado mucho esta competición, llevaba unos meses sin competir pero sin parar de entrenar y prepararme para poder disfrutar de lo que hago y estamos en el camino correcto. Espero poder seguir logrando éxitos personales y deportivos», decía ayer León. «Mi próximo objetivo está volver a Miami, a una de las mejores competiciones del mundo, en la que logré clasificar y participar hace dos años. Este año si voy me gustaría estar entre los diez mejores», ambiciona.