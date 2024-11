El deporte mundial reaccionaba anteayer por la tarde al adiós del mejor tenista– y para muchos deportista– español de la historia. Rafa Nadal, leyenda del tenis, puso fin a su carrera, este martes, en los cuartos de final de la Copa Davis de Málaga. El mallorquín cedió ante Botic van de Zandschulp en el primer encuentro de tres entre España y Países Bajos y de esta manera daba carpetazo a una carrera única, con 22 Gran Slams. También en Menorca, donde Nadal jugó innumerables veces en su etapa de formación, se van sucediendo las reacciones en el ‘mundillo’ tenístico, donde se ensalza al Rafa Nadal tenista y también, a su persona y lo que ha supuesto para los raquetas más pequeños de la Isla.

Ayer los responsables técnicos del CT Ciutadella, CT Ferreries, CT Alaior y Malbúger CD–, Piti Sintes, Toni Moure, Belén Vidal y Dani Palacios, respectivamente–, enaltecieron la figura del astro mallorquín, para quienes en muchas sesiones de entrenamientos y partidos, el nombre de Nadal ha sido utilizado como ejemplo.

«Todos nuestros chavales querrían llegar a ser algún día Nadal», exclama Vidal, a lo que sus colegas de profesión añaden para «Es Diari», «tanto dentro como fuera de la pista, siendo un ejemplo jugando y también como persona». En cuanto al momento de la retirada, «para unos es difícil y es él quien debía encontrarlo», y para Moure, «ahora ya era lo mejor para él retirarse».

Piti Sintes: «Me da pena pero se entiende»

Piti Sintes, directora técnica actualmente del Club Tennis Ciutadella y una veterana tenista que incluso vivió las participaciones de Nadal en las pistas del extinto Club Tennis OAR, compartió ayer con este diario sus sensaciones, tras la Copa Davis. «Me apena pensar que no lo veremos más pero es de entender, lo ha dado todo y más y el cuerpo necesita descansar. Apena sí, aquellos domingos que dejabas todo para verle jugar las finales pero todo tiene un final y Rafa ha logrado sus sueños». Sintes, a la hora de decir si ha sido el mejor raqueta de la historia, es cauta. «Me cuesta hablar solo de una persona como la mejor, en lo que sea. Ha sido un gran jugador, como Federer o Djokovic, grandes jugadores. ¿El mejor? No podría asegurarlo pero de los mejores de todos los tiempos, evidentemente». Y sí, el mallorquín ha sido un referente en los clubes, «no solo baleares sino de todo el mundo, como tenista y persona es un ejemplo a seguir», dice la tenista, sin entrar a valorar el momento de su despedida. «Esto es cada uno que decide cuándo toca, cuando lo sientes, y para él habrá sido ahora y por tanto, máximo respeto».

Toni Moure: «Quizás tuvo que haberse retirado antes»

El afamado y veterano entrenador y director técnico de la escuela del Club Tennis Es Mercadal, Toni Moure, con pasado en otros muchos clubes de tenis, valoró el sentido adiós de las pistas y de manera oficial ya del tenista de Manacor. Moure empezó, como prácticamente todo el mundo, alabando la figura del gran Rafael Nadal, como ejemplo a seguir para los más jóvenes. «En nuestro club en Es Mercadal siempre ha sido un gran referente en todos los aspectos», exclama el catalán, del manacorí. Roure sí duda sobre la idoneidad o no de retirarse ahora. «Quizás tenía que haberlo hecho antes; ahora es una lástima ver que hace lo que puede pero no está en condiciones», analizaba, quitándose el sombrero por lo que ha sido Rafa Nadal. Moure, que anteayer por la tarde no pudo ver el ya histórico encuentro de Copa Davis de Nadal porque estaba entrenando en las pistas, pese a alabarle, dijo que para él, «el mejor de todos los tiempos fue Ros Laver», insistiendo en que pensando en Rafa mismo, «por su bien, lo mejor era retirarse», cerró.

Belén Vidal: «Ha sido el mejor de la historia»

«Gratitud fue lo primero que sentí por lo que nos ha hecho disfrutar. Las lesiones, esfuerzo y años, que no pasan en balde, no le permiten competir al nivel exigido ya y aún así lo ha intentado», expresa Belén Vidal (CT Alaior). «Ha sido el mejor de la historia, gran deportista y ejemplo a seguir; leyenda del tenis y de los mejores deportistas del país. Además de ganar cantidad de títulos con varios récords, siempre ha sido fiel a los valores del tenis: esfuerzo, constancia, disciplina, ambición, perseverancia, sacrificio, deportividad y lealtad», resalta la insular. «Siempre ha sido un modelo a seguir para todo el mundo, dentro y fuera de la pista, también para nuestros tenistas, que quieren llegar a ser Nadal, en la pista y fuera», admite Vidal, sin saber qué momento era el ideal para retirarse. «A veces viéndolo en la pista podemos pensar que podría haberlo dejado antes, al no verlo como antes, con menos lesiones y años. Esta última etapa toca admirar su tenacidad y capacidad de sacrificio. Tras una vida de tenis es difícil encontrar un buen momento para retirarse».

Dani Palacios: «Es un referente en lo tenístico y humano»

Desde Maó, desde el Malbúger Centro Deportivo, su director técnico, Dani Palacios, nos narra cómo vivió la jornada del martes por la tarde. «La verdad es que con mucha tristeza, con los ojos llorosos, viendo que podía ser el último partido de Nadal», admite el técnico, hablando para este diario de, «una gran pérdida, no solo para el tenis, porque incluso los que no practican tenis lo tienen como un referente y esto es muy difícil de conseguir», exclama. Para Palacios no hay duda alguna, el mallorquín, «ha sido el mejor deportista de la historia porque para ser el mejor no es suficiente con ser un gran profesional en tu trabajo; son los valores que transmite, de humildad, esfuerzo, garra, trabajo, honradez y demás y por eso es el mejor», dice claro el preparador, sin entrar a valorar si era el momento de retirarse. «Él ha creído que este era el momento idóneo y él más que nadie lo sabía», dice de un Nadal que, «por supuesto que es un referente para el Malbúger pero no solo en lo tenístico, también en la parte humana ha sido un ejemplo a seguir».