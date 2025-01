«Me he destrozado la cara, más de 20 puntos. Un codo, solo cortes y puntos y en la cadera, he dejado piel en el asfalto. Gracias a la masa muscular no me he roto nada de huesos». Así es cómo quedó el pasado mes de junio el joven y prometedor tenista profesional de Maó y enrolado por segundo año consecutivo en las filas del Salento Tenis Center de Italia, Felipe Virgili.

El 2024, tal y como nos revela a este diario el propio Virgili desde Menorca, donde pasa las vacaciones junto a su gente, «ha sido un año con altibajos, pero también de grandes aprendizajes y logros. En junio, un accidente con un patinete tuneado y fruto de un momento de poca responsabilidad me obligó a parar durante unos meses, debido a las lesiones y los puntos que tuve que recibir», y pese a este grave contratiempo, «he conseguido uno de mis grandes objetivos: sumar mis primeros puntos profesionales ATP, tanto en dobles como en individual», exclama, según él, «logro, resultado de mucho esfuerzo y dedicación, incluso en los momentos más difíciles». Tras una temporada hasta cierto punto agridulce, Virgili afronta este 2025, «con mucha ilusión. Estoy entrenando fuerte y estoy seguro de que seguiré creciendo como tenista profesional. Quiero conseguir un buen ranking en la ATP», avisa en voz alta el menorquín, desde la Isla, donde aprovecha para ejercitarse con su amigo y compañero de siempre, Iván López. Virgili, muy atento y emocionado ante la posibilidad de que pueda jugar en Menorca un torneo ATP de la mano de Biosport Menorca, sigue esta temporada en el Salento TC, entidad en la que como equipos están en la máxima división y, de hecho, Virgili este curso recién finalizado, a pesar de su contratiempo fuera del tenis, ha logrado ganar los nacionales de Italia de absoluto y ha conseguido una WC para los Internacionales de Italia, en Roma, en mayo, en el cuadro principal. Convencido de sí mismo Si una cosa tiene clara el tenista mahonés es que su camino por recorrer y margen de mejora, a su corta edad, son abismales. «Mi desafío este 2025 es muy claro, conseguir pasar rondas en los torneos. En los entrenamientos incluso llego a superar a 350 del mundo pero luego, en los partidos, mi temperamento me castiga; pretendo demasiado y no acepto fallar», se sincera en voz alta Virgili, quien reconoce a este diario que es un aspecto clave a mejorar. «Ahora, con la ayuda de un psicólogo deportivo y sus técnicas, confío superar estas dificultades», señala, seguro. El apunte Trabajo mental con Roura y Eli Amatriain, ex nº1 del pádel mundial «Ha pasado muchas veces de ganar 5/0 a acabar perdiendo 7/5; esto no es juego, ni técnica, solo es cabeza y esto soy consciente que es lo que tengo que trabajar»», nos admite en voz alta un Felipe Virgili que tiene la calidad técnica y táctica pero le falta controlar las emociones y momentos en cada set y partido. Virgili, cuyo compañero de dobles es el argentino Juani Iliev y también su entrenador, nos explica que ya está en manos de profesionales en el tema psicológico y mental. «Me ha ayudado mucho Gaspar Roura. La federación me exige más y estoy a punto de empezar también con Eli Amatriain, psicóloga con máster en deporte y ex número uno de pádel», nos avanza Virgili, eternamente agradecido a Roura. «Está muy ocupado, me encanta pero necesito más», dice, sin dejarlo de lado al catalán residente en la Isla.