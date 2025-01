«Ser conseller de Deportes de Menorca es un honor y un reto, más tras ocho años de parálisis en el Consell, donde el deporte era secundario y clubes e instalaciones estaban totalmente abandonadas. Trabajamos duro para poner en valor el deporte menorquín». Tajante, Joan Pons Torres, conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consell de Menorca, a nada de llegar al ecuador de la legislatura, con muchos frentes abiertos en materia de grandes eventos e instalaciones y tras anunciar más de un millón de euros en ayudas al deporte, habla largo y tendido para «Es Diari».

¿Cómo valoraría su primer año y medio al frente de Deportes?

—No es momento de notas, ya nos la pondrán los menorquines en mayo de 2027 y las sensaciones son muy buenas. Estamos al lado de clubes, federaciones y deportistas de la Isla, dándoles la importancia que se merecen y nos lo agradecen.

Usted es un ‘runner’ empedernido pero no se le relacionaba antes con el deporte, ¿imaginó llegar a ser conseller?

—Estoy muy agradecido a Adolfo Vilafranca por confiar en mí. Me hizo mucha ilusión, acepté y cuento con un ‘equipazo’, con Rafel Quintana como director insular; atleta reconocido que cuenta con experiencia de gestión tras haber sido concejal de deportes en Alaior durante ocho años.

IGA Menorca anunció que el fútbol no irá a Orkney, por temas económicos. ¿No hay solución?

—En Bermudas 2013 ya pasó lo mismo por los altos costes de desplazamiento. La aportación del Consell a IGA para 2024 y 2025 se ha incrementa a 233.000€ y seguiremos apoyando este proyecto tan positivo para los deportistas menorquines. Pero los recursos son limitados y se tienen que gestionar adecuadamente. Respetamos la decisión de IGA.

¿Y el sueño de los Island Games en Menorca el 2033 sigue vigente?

—En abril conseguimos el apoyo unánime del Pleno para el aval de 1M a IGA para que pueda ser y el objetivo es que en 2026 Menorca sea declarada isla favorita y en 2028 la candidatura sea oficial. Habrá Island Games en Menorca en 2033.

La pista de atletismo de Ciutadella, pese al cambio de gobierno en el Ayuntamiento, ¿será una realidad esta legislatura?

—Tras años de promesas incumplidas, será una realidad en 2027. El reto es este año licitar la redacción del proyecto ejecutivo y la dirección de obras y en 2026 empezarla. Estamos pendientes de la cesión demanial definitiva de Son Agustí por parte del Ayuntamiento al Consell. Confiamos en que el cambio de gobierno municipal no retrase ni perjudique un proyecto deportivo tan importante. ¿Quién puede oponerse a una inversión sin precedentes de más de seis millones del Consell en Ciutadella?

Ya se reforma la de Maó, casi una obligación moral…

—Sí, una obligación moral pero en ocho años de gobierno de izquierdas en Ayuntamiento de Mahón y Consell nadie movió un dedo para reformar una pista en condiciones lamentables. Llevamos demasiados años de discriminación al atletismo, deporte con más de 600 federados en Menorca y 9.000 fichas puntuales al año. La pista de Mahón es uno de nuestros principales proyectos. El Consell aporta 1.680.000 euros para su reforma integral. El atletismo merece unas instalaciones dignas y la inauguraremos el primer trimestre de 2025 y en mayo vivirá por primera vez un campeonato nacional de fondo esta pista.

Aunque competa a Educación, ¿qué siente al pasar por delante del pabellón del ‘Cardona’?

—Pena por el desprecio que demostró el Govern Armengol a Menorca. En septiembre de 2022 voló el tejado y no ha sido hasta la llegada de Marga Prohens al Govern y con Juana Mari Pons como alcaldesa cuando se han reiniciado los trámites para la reforma. Es una prioridad y la conselleria de Educación trabaja intensamente para tener el proyecto el primer trimestre de 2025. El objetivo es iniciar las obras este mismo año y los ciutadellencs no pueden esperar más.

Tema subvenciones, ¿las han aumentado a Avarca y Hestia? ¿Ve equilibrio con las demás entidades y organismos?

—La ayuda al Hestia aumentó, lógicamente, cuando subió a LEB Oro. El Avarca recibe prácticamente lo mismo. Cuanto más alto compites, más elevados son los costes y en élite se rigen por unas bases que aplican los técnicos del CIMe. En cambio, aumentamos un 63% las ayudas a los clubes de deporte base, de 270.000€ a 440.000€; y a las federaciones en edad escolar, de 240.000€ a 320.000€. Y creamos una nueva convocatoria de ayudas de 260.000€ para entidades deportivas que gestionan instalaciones privadas y que hasta nuestra llegada no recibían un euro del Consell para mantener o mejorar sus instalaciones. Eso suponía una discriminación frente a las que usan instalación pública y por primera vez el Consell destina más de un millón de euros a entidades y federaciones de Menorca; un 50% más que lo que invertía el anterior gobierno. Estamos comprometidos con el deporte, especialmente el base, y lo demostramos con hechos.

Algún ciudadano no entiende por qué dar tanto a los clubes…

— Lo que no entienden muchos menorquines es por qué el área que gestionaba Més per Menorca pagaba 200.000€ cada año a una empresa para charlas y talleres, obligando a los clubes a asistir para poder recibir ayudas. Esto se acabó. Desde que llegamos ese dinero va directo a entidades y deportistas, merecido por el gran trabajo que hacen especialmente con los jóvenes.

Usted al llegar, entre otros anuncios, hizo el de un cambio de modelo deportivo...

—Efectivamente, hemos impulsado un cambio en el modelo deportivo en Menorca, basado en dos ejes muy claros: apoyar con más recursos a las entidades, federaciones y deportistas menorquines, especialmente a los clubes de deporte base; y reformar las instalaciones deportivas de la Isla. Después de un año y medio al frente del Consell, este nuevo modelo deportivo se está consolidando y los clubes y deportistas ya reciben el aumento de recursos económicos del Consell. Pero no solo ha habido un aumento de recursos. También ha habido un cambio de actitud. Las entidades nos agradecen que seamos accesibles y siempre estemos dispuestos a reunirnos, a escucharles y a darles una mano, a diferencia de lo que ocurría antes. Hemos dejado atrás el modelo intervencionista de la izquierda para dar más libertad y apoyo a clubes, federaciones y deportistas.

¿Tendremos un torneo ATP de tenis en marzo en la Isla? Tendrá una partida de 400.000 euros, ¿qué nos reportaría?

—El ATP de Menorca reportará visitantes en temporada baja, posicionará Menorca en el panorama deportivo nacional y mejorará las instalaciones del Club Tenis Ciutadella, hecho que repercutirá en beneficio de todos los menorquines.

¿Regresará algún día el pádel a la Isla teniendo a Gemma Triay?

—Este año se realizará por primera vez un ATP. Estamos abiertos a acoger eventos de alto nivel como la Copa de la Reina de voleibol o el Nacional de fondo de atletismo en mayo, gran estreno de la nueva pista de Mahón.

Como ciutadellenc, ¿cómo vio y vivió la histórica fusión entre tres clubes de la ciudad?

—Fui portero del Dosa y Atlètic Ciutadella. Cuando Siscu Cavaller (expresidente del Penya) me explicó el proyecto lo vi como una gran oportunidad y me puse a su disposición. Viví con ilusión la fusión y los clubes han dado un ejemplo de humildad y de unión anteponiendo los intereses de los niños a las diferencias entre ellos. Paradojas de la vida, Cavaller ya no preside el Penya y quedó fuera de la ecuación pero fue el principal artífice de la fusión y así se le ha de reconocer.

Última, ¿retos para este 2025?

—Inaugurar la pista de Mahón;. licitar la redacción del proyecto de la de Ciutadella y tener el proyecto ejecutivo este 2025 y ejecutar los proyectos ITS: centro deportivo y piscina climatizada de Alaior, piscina de Sant Lluís, reforma del césped de Fornells y, del pabellón de Es Mercadal y la sustitución de luces led de San Carlos). Y ayudar a clubes con instalaciones privadas como La Salle o Boscos, que necesitan ya una reforma por el bien de los chavales. El objetivo para 2025 es seguir avanzando en mejorar las instalaciones y apoyar a clubes, federaciones y deportistas, verdadero motor del deporte.