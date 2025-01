Paula Badosa rompe su techo

La española Paula Badosa rompió su techo, se superó a sí misma con un triunfo de gran valor, ante la tercera jugadora del mundo, la estadounidense Coco Gauff, intratable en este arranque del 2025, a la que doblegó después de una hora y 44 minutos por 7-5 y 6-4 y se situó en las semifinales del Abierto de Austalia. Nunca antes la española, duodécima del ránking femenino que en su día llegó a ser la número dos, había logrado situarse entre las cuatro mejores de un torneo grande. Pero por primera vez ganó a una 'top ten' en un Grand Slam y se erigió como aspirante al éxito en el Abierto que se juega en Melbourne. Espera Paula Badosa a la ganadora del choque entre la vigente campeona y número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

Impulsada por un alto nivel de juego, por un gran tenis, dejó en evidencia a una de las mejores rivales del momento. Coco Gauff afrontó la cita con la española con doce partidos ganados del tirón y junto a Sabalenka era la tenista con mejor inicio del 2025. Acumulaba ocho victorias consecutivas. A las obtenidas en la United Cup, como componente clave del equipo de Estados Unidos, añadía las logradas en este primer Grand Slam del curso. Apuntaba a aspirante al éxito Gauff que llegó a Melbourne con la posibilidad de salir como número uno y como clara candidata a cuestionar el liderazgo del torneo a Sabalenka y a la polaca Iga Swiatek. A ambas las había ganado en las Finales WTA meses atrás, en el camino para erigirse 'maestra '. Pero se topó con Paula Badosa. Gauff había ganado todos los partidos con soltura, en dos sets, excepto el de octavos, contra la suiza Belinda Bencic. En esta ocasión no pudo con la española con la que había jugado en seis ocasiones antes y con la que tenía repartidos los triunfos. Pero los duelos más recientes, los dos últimos, los del 2024, fueron para la norteamericana. Algo ha cambiado en Badosa en los últimos tiempos. Más madura mentalmente disfruta de un momento extraordinario. El que tuvo antaño, en el 2022, cuando se acercó a la cima. Mantuvo el tipo en el primer set que fue igualado, sin cesiones de saque, hasta el 5-5. Si alguien pudo hacer break antes fue la española que rompió en el undécimo y consolidó después para cerrar la manga en 51 minutos.

El primer juego del segundo set reflejó lo que fue el partido. Duró casi un cuarto de hora. Gauff al servicio, presa de la ansiedad, de la necesidad de la remontada y sin alternativas en su juego para hacer dudar a su rival. Cometió once errores no forzados en ese juego y dos dobles faltas. Rompió Badosa que remó hacia el triunfo. Se puso 5-2. La norteamericana tiró de orgullo y se acercó hasta el 5-4. No tembló esta vez la jugadora española que cerró con solvencia su meritorio triunfo. «Siento una gran emoción y hasta yo misma estoy sorprendida del nivel que he dado. He jugado a un gran nivel. De otra forma no hubiera podido ganar a una gran jugadora como Gauff», dijo a pie de pista la española después de alzar los brazos de emoción tras culminar con el último punto un triunfo histórico en su carrera.

Algo ha cambiado en Paula que volverá a estar entre las diez mejores del mundo cuando regrese de Melbourne. «Era ya una gran jugadora, de las mejores del mundo. Pero ahora soy más madura», reconoció Paula Badosa que se ha sobrepuesto firme a las lesiones para situarse en uno de los mejores momentos de su carrera. «Sufrí una seria lesión de espalda y no sabía hace unos meses si tendría que retirarme del tenis. No pensaba entonces que ahora estaría aquí», indicó la cuarta española en situarse en las semifinales del Abierto de Australia tras Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Mugurza y Conchita Martínez.. Badosa, que acarició este objetivo sin éxito en Roland Garros del 2021 y el Abierto de Estados Unidos del pasado año y que se estancó en cuartos, rompió su techo y jugará por la final del primer Grand Slam de la temporada. Espera a la ganadora del duelo entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la número uno del mundo Aryna Sabalenka.