La joven jugadora alaiorenca de voleibol, Olga Huguet, regresa a a Menorca y a las filas del Club Voleibol Ciutadella, una vez finalizado su periplo con el Club Voleibol Finestrat de Alicante, donde la insular jugó con el primer equipo de la Primera Nacional Femenina, además de ser la gran capitana del equipo júnior de la entidad valenciana. Huguet, tal y como confirmó a «Es Diari», se ha comprometido de nuevo con el CV Ciutadella– en su segunda aventura en el Pavelló Municipal de Ciutadella– donde militará en el equipo filial bermellón que juega la Primera Balear Femenina.

En principio las intenciones, tanto de la propia Olga Huguet como del CV Ciutadella, pasan porque sea jugadora íntegramente del segundo equipo, si bien, como la misma alaiorenca confirmaba ayer, ya han bablado con el preparador del Avarca de Menorca, Bep Llorens, de realizar algún entrenamiento con el de Superliga.

Sin propuesta convincente

Olga Huguet decide volver a su tierra natal tras un año en el CV Finestrat después de no haber logrado cerrar ninguna oferta en firme, de ahí que haya decidido regresar a casa. «Me quedo al no contar con ofertas concretas. Tenía algunas cosas– sobre todo una de Primera de las Islas Canarias– pero buscaban otro tipo de jugadora», decía, Huguet. «¿Decepcionada? No, son cosas del deporte y cuando acabas no sabes dónde irás. Siempre ilusiona volver a Ciutadella, es mi segunda casa».