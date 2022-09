Tal y como se prevé que lo haga la otra internacional del Avarca de Menorca– la central española, Carla Jiménez–, la colocadora internacional con México, Ivone Martínez (1997), llegó este domingo a Menorca y lo hizo ‘como una moto’, después de haber disputado y con un aprobado más que alto, en lo individual y en lo colectivo, la Copa Panamericana 2022, en el mismo México. La distribuidora de juego azteca este lunes por la mañana ya se puso a las órdenes del técnico, Bep Llorens, y entre ir al supermercado y acomodarse, la ex NCAA atendió muy amablemente a «Es Diari».

Sus primeras vibraciones

Martínez, ya con el visado definitivo para toda la temporada en la mano, reconocía estar ayer un tanto agotada, «tras un viaje largo, con dos escalas largas más los vuelos y el cambio de horario. Pero ya al fin aquí en Menorca, emocionada de empezar», relataba la mexicana. «La verdad que es muy linda la Isla, desde el aeropuerto hasta Ciutadella todo es muy tranquilo y muy bonito», dijo, después de conocer ya a sus nuevas compañeras, cuerpo técnico y junta directiva. «Me han recibido muy bien, me he sentido muy arropada desde el momento que firmé para estar en este equipo y eso me hace sentir muy tranquila, ya que estoy muy lejos de casa».

Antes de hablar ya de su nueva aventura en España– la segunda después de vestir una temporada la camiseta del Voley Alcobendas–, Martínez valoraba muy positivamente la Copa Panamericana, torneo que ha retardado su ingreso en el Avarca.