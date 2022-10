El calendario y las obligaciones mandan y a pesar de vivir este fin de semana tan solo la tercera jornada de la Liga Iberdrola, al Avarca de Menorca se le presenta este sábado (18 horas) en el Pabellón Gran Gaby del CV Kiele, en Socuéllamos, un choque de envergadura y que puede empezar a calibrar ya, tanto sus aspiraciones de lograr un obligado billete a la siguiente Copa de la Reina 2023, como el potencial real y momento de juego de una plantilla, a priori, llamada a todo esta temporada. Después de rehacerse de la derrota en Lugo del estreno liguero– superando y con comodidad al CV Sant Cugat en el Pavelló 3-0–, Bep Llorens y las suyas viajaron ayer por la tarde a Ciudad Real para hacerse con un triunfo de prestigio.

Un encuentro el de este sábado en Socuéllamos con muchas connotaciones deportivas y con un claro aroma a Europa, ya que, tanto Kiele como Avarca juegan este año competiciones europeas. Además, enésimo enfrentamiento, Chema Rodríguez-Bep Llorens, y la vuelta– ahora sí ya en competición oficial al Gran Gaby de las ex Kiele, Amelia Portero, Alicia De Blas y Patricia Rodríguez, la nueva líbero del Avarca que causó ya una muy grata impresión en el Pavelló.

La internacional con la selección española sustituta de ‘Gomi’ en Ciutadella asume la responsabilidad del encuentro de esta tarde. Y es más, según Rodríguez, «no tan solo el partido de hoy en Socuéllamos, todos van a ser un examen y una prueba de fuego esta temporada y todos van a decidir el futuro», exclamaba ayer, de camino a la península. Por ello, proseguía la líbero madrileña, «ganar sería una recompensa al trabajo que andamos realizando en el día a día. Cada sábado es un examen y sí, ojalá regresemos con el sobresaliente a Menorca».

La ex CV Kiele asegura que el enfrentamiento de esta tarde es «un regalo, cada semana deseo que llegue el sábado y más esta temporada que está todo muy igualado, cualquiera puede ganar a cualquiera, lo que supone una motivación extra», subraya una Rodríguez, «muy motivada y me espero un partido muy duro, como todos esta liga. Creo que el equipo que mejor juegue se lo va a llevar y no veo una clave decisiva pero sí ganará quien lo eche todo en la pista y podamos plasmar todo lo trabajado esta semana, para que nos salga a nuestro favor el resultado», exclamaba.

Patricia Rodríguez, de las mejores del país en su puesto, está encantada de la Isla. «Siempre me negué de pequeña a jugar en una isla porque el avión no es mi mejor amigo pero estaba ilusionada en cambiar. La Isla y su gente es preciosa, lo que facilita mucho todo y es fundamental».

Un rival de mucha entidad

El Kiele ha echado a andar con una doble victoria, la última en Sevilla 2-3, para encarar el año con las ilusiones intactas e intentar igualar o mejorar el papel desempeñado la 2021-22, en la que el equipo de Chema Rodríguez acabó tercero en Superliga, semifinalista de la Copa y clasificado para Copa CEV, ante el Oudegem belga. Una temporada en la que cuentan con cuatro renovaciones, la ex Avarca Renata Benedito, Monika Jovanovic, Iris Álvarez y María Exojo y ocho nuevos rostros: Ellen Amaral, Shaimara Almeida, Elis Bento, Carolina Martínez Watkinson, Paula García, Carla Barceló, Patricia Calabuig y Angie Venté.