El Avarca de Menorca se encuentra a una semana justa de vérselas en la ida de los 1/8 de Final de la Challenge Cup 2022-23 ante el potente VK Prostêjov, segundo clasificado y colíder actualmente de la Superliga 1 de la República Checa y con experiencia en la Champions League. El próximo miércoles día 11 de enero, a las 20 horas, las banderas de Europa, España y Chequia ondearán en el Pavelló Municipal de Ciutadella, en otra reválida histórica para el conjunto que entrena Bep Llorens.

Adéla Stavinohová, líbero del conjunto checo y uno de los estandartes del Prostêjov, señalaba a finales de año en una entrevista concedida a su club que ni mucho menos se fían de la plantilla de Llorens, seguras de sí mismas aunque mostrando su máximo respeto por las españolas. En palabras de la checa de 173 centímetros, «todavía no hemos analizado a los oponentes con más detalle. De todos modos, sabemos que el Menorca es un equipo de calidad, probablemente similar al Nyíregyháza (rival de 1/16 de final)», señala la rival menorquina. Si bien a Stavinohová el Avarca no le disgusta como rival– «ya que no tenemos delante a uno de Italia o Turquía, que sería mucho más difícil o imposible»–, señala que esta ronda de octavos, «está abierta y ciertamente podemos luchar por la siguiente clasificación».

Tras superar con cierta solvencia al Nyíregyháza húngaro, desde la República Checa esperan «con ansias los partidos ante Avarca. Aunque será un viaje largo, será agradable, tendremos un cambio de ritmo y de clima; lo disfrutaremos y quizás nos bañemos y ya les dije a las chicas que si las húngaras jugaron los dos partidos en casa, nosotras podíamos jugar dos veces en Menorca», bromea la líbero, exjugadora del VK UP Olomouc y del PVK Olymp Praha.

Stavinohová, con el cierre del 2022, valora positivamente el primer tramo del curso, tanto en su país como en Europa, del Prostêjov. «Creo que ha ido genial hasta ahora. Fue un gran desafío para mí personalmente y para todas porque el calendario de partidos está muy apretado», analiza, reconociendo que tuvieron que lidiar «con muchas lesiones diferentes». Sin embargo, prosigue la jugadora, «lo estamos haciendo bien en términos de juegos y resultados; en liga solo tenemos dos derrotas y vamos incluso líderes con el fuerte Dnipro». Además, «avanzamos tanto en la Challenge Cup como en la Czech Cup. Probablemente nadie esperaba tal éxito después de la lesión de larga duración de Karin Šunderlíková pero Jéssica Silva lo hace muy bien desde que llegó y nos está ayudando mucho».

En definitiva y en pleno análisis a modo personal del rival menorquín, en el Prostêjov, «todas jugamos cada vez mejor juntas y con más confianza en nosotros mismos. Ahora es necesario continuar también», avisa.

Miroslav Cada, histórico técnico

El entrenador checo antes fue jugador, siendo campeón de Checoslovaquia con el Zbrojovka Brno y desde el 2008 está en el primer equipo femenino del VK Prostêjov, mayoritariamente como entrenador jefe hasta ahora, con la excepción un año de director deportivo. Con Cada, exseleccionador también de República Checa y Eslovaquia, el rival del Avarca lo ha ganado todo en el país, además de la Liga de Europa y avanzó a los Playoffs de la Champions, cuatro veces.