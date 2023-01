De estar defendiendo los colores del modesto Madrid Chamberí, en estos momentos colista de la Liga Iberdrola femenina de voleibol a, en apenas unos días de negociaciones, aterrizar en Menorca, coger destino a Gran Canaria y ser titular con el Avarca de Menorca, claro aspirante al título de liga y a la Copa de la Reina 2023 y que hasta la semana pasada disputaba competiciones europeas en la CEV Challenge Cup. Esta ha sido la espectacular metamorfosis personal, el choque de emociones, que le ha tocado vivir a la jugadora germano-brasileña Carol Westermann, desde que recibió la llamada del Club Voleibol Ciutadella, nada menos que para reemplazar el hueco dejado de momento por la opuesta internacional colombiana, Wanda Banguero, lesionada para un par de meses.

La polivalente jugadora de 186 centímetros y del año 1995 se apresura esta semana a coger rápidamente los nuevos conceptos de ataque en el Avarca de Menorca y a la vez adaptarse a su nuevo rol en la plantilla menorquina, un papel muy diferente al protagonizado hasta ahora en el Madrid Chamberí, donde el reto era evitar el descenso a la Superliga 2. Westermann ha pasado en pocos días de ser una titular indiscutible y por la que pasaba una gran parte del éxito del conjunto de la capital de España, a estar en Menorca para sumar y ayudar en una plantilla que precisamente no tiene un guion de juego predeterminado para una jugadora en concreto en la vertiente de ataque.

Este martes al mediodía, después de la sesión de trabajo físico a la que fue sometida Westermann, de la mano del preparador físico del equipo, Nacho Allès, la germano-brasileña tuvo sus primeras palabras para «Es Diari». Y a modo de confesiones, incrédula todavía por la llamada de Bep Llorens y a media temporada. «No, no me lo esperaba y la verdad es que fue una gran sorpresa y hasta que llegué a Menorca no me lo podía creer», reconocía la nueva componente bermellón, que explicaba el por qué de su ‘sí’ directo y sin apenas dudas a Ciutadella. «Hay muchos factores realmente para aceptar la oferta del Avarca pero el principal es que yo quería y sigo queriendo algo más. Sabía que aquí me iban a exigir más de mí». Después de cerca de una semana ya en la Isla, donde aterrizó cuando sus compañeras todavía regresaban de la República Checa tras enfrentarse ante el VK Prostejov, Westermann se mostraba este martes muy contenta de lo vivido estos días en el Pavelló. «La verdad es que muy bien mi comienzo en el Avarca, las chicas me recibieron muy bien, así que puedo estar tranquila y como encima el trabajo fluye, aún mejor», manifestaba, relatando el momento de saber que en la pista del Heidelberg saldría de opuesta titular. «Ya lo sabía pero también era consciente que no iba ser fácil; fue una semana muy rápida– cambios y viaje– y no tuve muchos entrenamientos», recordaba, asintiendo que ahora en su nueva aventura en España, «es todo muy distinto, cada equipo juega de maneras distintas e intentaré hacerlo todo de la mejor manera», decía, refiriéndose a su debut del sábado.

Jugadora con opciones

Poco conocida de momento por el respetable en Ciutadella, Carol Westermann se definía este martes, ella misma, como una jugadora de voleibol, «que puedo jugar de 2 y de 4, creo que esto es un punto muy bueno para una jugadora y en realidad, con esto espero ayudar mucho a mis compañeras y a todo el equipo. No duden que lo dejaré todo ahí», apuntaba, con hambre de protagonismo y de cotas más altas a las asignadas en verano en el Madrid Chamberí, siendo un reto personal. «Salir de una posición que yo estaba y poder vivir este momento creo que todavía me motiva más», dijo, no sin antes alabar la figura de Wanda Banguero. «Es una gran responsabilidad y espero mantener el mismo nivel que tenía ella. Y repito, voy a dejar todo lo que sé en la pista, aprender todos los días y seguir trabajando siempre. Tan solo pienso en ganar y mirar hacia arriba siempre».