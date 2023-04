Apenas 48 horas después de la eliminación del Avarca de Menorca en las semifinales de la Liga Iberdrola ante el potente CV Tenerife y tras una temporada en la que se han asegurado de nuevo billete en Europa y han acabado terceras en Superliga, Bep Llorens, entrenador del cuadro menorquín, avanzó a «Es Diari» los primeros movimientos y decisiones de futuro, ya de cara al curso 2023-24. El primero, como avanzó, que cumplirá su decimosegunda temporada al frente del Avarca de Menorca. Y además, el técnico ciutadellenc, confirmó a este diario las tres primeras marchas seguras de la plantilla: las de la brasileña, Carol Westermann, y la austríaca, Tamina Huber, que llegaron a mediados de curso; y la de la opuesta colombiana, Wanda Banguero, a la que tres años después, el club le comunicó que no sigue.

Los casos de Westermann y Huber, que llegaron con un contrato temporal, eran hasta cierto punto previsibles mientras que en el caso de Wanda, ambas partes han sido conscientes que no ha logrado la regularidad y continuidad necesarias esta temporada, con su lesión incluida. De momento, estas son las bajas confirmadas en el Avarca, mientras el mismo Llorens avanzaba que las prioridades para el año que viene pasan por, «primero de todo», exclamaba, renovar a la colocadora mexicana, Ivone Martínez, y a la líbero internacional, Patricia Rodríguez, jugadoras clave a la hora de dar un paso adelante competitivo esta temporada recién finalizada.

Siendo una prioridad absoluta que ellas dos sigan, en Ciutadella tampoco descartan la continuidad una temporada más– «pendientes de conversar con ellas y ver de qué pie calzan»–, de Mireia Orozco, Alicia De Blas, Maira Westergaard, Carla Jiménez y Amelia Portero. Como de la local, Maria Jofre. En el caso de la capitana argentina, emblema del equipo desde que aterrizó hace siete temporadas ya en el Pavelló, el mismo Llorens señalaba ayer que en diciembre ya se le propuso la renovación. Sin embargo, Westergaard emplazó al CV Ciutadella a hablarlo de nuevo al finalizar la temporada 2022-23.

Aparte, Llorens habló de posibles llegadas y confirmó un gran interés en contar con la opuesta del Arenal Emevé, Jimena Fernández, cuyas posibilidades grandes de fichar en Ciutadella ya hablamos hace algunas semanas en este diario. «Es el perfil que queremos y tipo de jugadora que buscamos con la marcha de Wanda y me consta que a la jugadora siempre le ha apetecido venir al Avarca», dijo Llorens, que no confirmó los rumores sobre Clara Barceló (Kiele) ni Marcela Amaral (Emevé).

Repaso de la temporada 22-23

Llorens, en cuanto a la derrota del sábado, reconoció que el rival «fue mejor en la red y nosotras tuvimos nuestras opciones, por la capacidad competitiva e intensidad de defensa y ganas y la diferencia fue poca», analizaba, «si bien no nos bastó y faltó algo más de acierto en ataque. Fue por detalles importantes y el equipo se vació en esfuerzo. Las lágrimas del final lo mostraron», señalaba, Llorens. Tenerife fue mejor, «en ataque y bloqueo y momentos clave. Tuvimos dos balones de 2-2 y no aprovechamos y también notamos que Wanda se lastimó».

Llorens recordó que en liga hubo un punto en qué «éramos quien mejor jugaba y más en forma pero no logramos recuperarlo», lamentaba, pensando en el cúmulo de lesiones, «si bien no son una excusa. Este sábado ya estábamos todas pero no en el punto álgido», dijo, recordando a Portero o Wanda. A nivel global, Llorens, sin querer poner una nota, admitió que en octubre, «no me veía favorito a títulos ni tumbando a Tenerife o Gran Canaria y ser segundos ya fue una machada, pese a los problemas que tuvimos. Pero luego sí llegué a creer en diciembre que podíamos ganar títulos». En cambio, ahora en ‘semis’, «lo veía difícil ir a la final y se veía favorito al Tenerife. Sí, hemos tenido la sensación en algún momento de poder hacer algo más y la Copa de la Reina no fue una decepción», reiteró Llorens.

El técnico quiso valorar que al final, «hemos sido la alternativa seria única a los canarios y tres años seguidos que vamos a ‘semis’, este año con más opciones que los anteriores. El objetivo era estar en semifinales de Liga y Copa. El año pasado cuartas y este terceras y desde que fuimos campeonas ha sido nuestra mejor posición», quiso poner en valor.