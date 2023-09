«No he colgado las botas ni las rodilleras», exclamaba a este diario la, hasta hace unos pocos meses, líbero del Avarca de Menorca de la Liga Iberdrola, Maria Jofre. La también ex coordinadora deportiva del Club Voleibol Ciutadella, después que el preparador, Bep Llorens, y la cúpula directiva bermellón, le anunciaran que no contaban con ella en el primer equipo para esta próxima temporada, ha decidido seguir jugando al voley y lo hará en el equipo de Lliga Balear femenina del CV Ciutadella que dirige Xavi Cardona.

Así lo confirmaba Jofre a este diario y después de pensárselo detenidamente, da el paso y militará en el filial bermellón para seguir practicando su gran pasión. Una presencia en el segundo equipo CVC que compaginará Maria Jofre con el deporte del pádel. «Necesito más exigencias además de los tres entrenamientos», aseguraba Jofre, que regresa a la categoría que en su día le serviría para dar el gran salto al primer equipo del Pavelló Municipal. En sus propias redes sociales la veterana ciutadellenca lanzaba un mensaje público, de cara a su nueva andadura en el voleibol: «Una etapa nueva, pero con la misma ilusión de siempre», escribió Jofre.