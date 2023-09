Ha tardado en llegar pero ya está aquí. Uno de los fichajes más ilusionantes para esta nueva temporada 2023-24 del Avarca de Menorca, la atacante-receptora norteamericana, Allie Davenport (Atlanta, 28 años), ya se ha dejado ver en las sesiones de entrenamiento del Pavelló Municipal de Ciutadella. Ha sido una de las últimas en llegar– a excepción de las internacionales, Ivone Martínez (México) y Antonela Fortuna (Argentina)–, y era una de las más esperadas en el Club Voleibol Ciutadella, ya que Davenport aterriza en la Isla para ser un referente en el primer Avarca de Menorca post-Maira Westergaard.

La jugadora estadounidense procedente del Quimper Volley 29, mientras se adapta a los nuevos horarios y la nueva vida en Ciutadella, habló este martes con «Es Diari» de su nueva aventura en el voleibol europeo. Sin apenas hablar nada de español y ya vistiendo la indumentaria bermellón a las órdenes de Bep Llorens, señala la ofensiva de Atlanta que llega al Avarca de Menorca dispuesta a estar al cien por cien físico y táctico en el debut liguero del próximo día 30 de septiembre en casa ante el histórico Haro Rioja Voley de Esther López y la opuesta, Wanda Banguero. «Trabajaré muy duro para estar lo más preparada posible para nuestro primer partido. Creo que es muy importante otorgarse tiempo para crecer y mejorar durante toda la temporada», dice, advirtiendo que, para ella, «siempre es mejor jugar tu mejor voleibol a mitad o final de la temporada que al principio. Ese es mi objetivo: seguir mejorando con mi equipo y en nuestros sistemas de juego durante el curso».

Allie Davenport llega de proclamarse flamante campeona de la League1 de Francia y estando nominada entre las mejores receptoras-atacantes del campeonato galo. En sus propias palabras, «me definiría como una jugadora de voleibol enérgica y agresiva. Espero poder aportar mucho dinamismo al equipo cuando juguemos, proporcionar estabilidad en la recepción y ser un arma en ataque», exclama, convencida de sus posibilidades en el ‘poli’. Una Davenport que ficha en el Avarca tras la marcha de nombres importantes en la recepción y ataque, como la almeriense, Amelia Portero, o la argentina, Maira Westergaard. No obstante, esta presión de tener que ser determinante para nada la arruga e inquieta. «Creo que me motiva y además respeto el papel. Es una lección de humildad que confíen en mí para desempeñar un papel importante en el Avarca», manifiesta feliz en la Isla. «Siempre daré todo de mí para reforzar esa confianza de mis compañeras y entrenadores y es una responsabilidad que no me tomo a la ligera: quiero hacer las cosas bien para mi club, mi equipo y para mí».

Y es que Davenport aceptará este rol de referente «como lo hice en el pasado y continuaré adaptándome a mi equipo y sus necesidades a medida que avancemos», subraya.

En muy buena forma

Pese a llegar el sábado a la Isla, físicamente siente la de Atlanta que está, «en bastante buena forma. He hecho pesas y ‘cardio’ todo el verano aunque nada te pone más en forma para el voleibol que entrenarlo y siempre hay margen para mejorar tu forma física», dice, tras jugar este verano en Atlanta. «Muchas profesionales regresan a Atlanta en verano y nos gusta entrenar juntas dos veces por semana. De hecho, hay otros dos estadounidenses que también juegan en España y con las que entrené mucho. Será divertido encontrarlas al otro lado de la red este año».

A la par de entrenarse mañana y tarde en el Pavelló, Davenport disfruta de los encantos de la Isla. «Mis primeros días en Menorca han sido muy bonitos y me estoy adaptando al cambio de horario. Con mi marido caminamos por Ciutadella y quedamos impresionados por su belleza. Me siento muy afortunada de vivir aquí, seré muy feliz», espeta Davenport, que a través del presidente, ya sabe algo más del club y Menorca. «Estoy segura de que hay mucho más por saber y deseo aprender más y sí, estoy muy contenta con mi decisión hasta ahora», zanja Davenport, de 181 centímetros por zona 4.