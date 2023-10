Semana plácida– tensa espera de la argentina, Antonela Fortuna, a parte–, en el Avarca de Menorca, después de debutar con solvencia el pasado sábado en la Jornada 1 ante el Haro Rioja. Y de hacerlo además con muy buena nota en el Pavelló Municipal de Ciutadella, sin la internacional con Argentina y tras una preparación un tanto atípica. Las de Bep Llorens funcionaron, supieron sacar el partido adelante ante un rival serio atrás y con las renovadas del curso pasado en la misma línea y los nuevos fichajes mostrando su DNI, las insulares se gustaron, antes de ir el sábado a Tenerife.

Sus primeras palabras

Una de las sensaciones fue la jugadora brasileña llegada del Emevé Lugo, Marcella Amaral, que pese a actuar normalmente como central, en su estreno de bermellón tuvo que ocupar el puesto natural de atacante-receptora de la argentina, Antonela Fortuna. Un doble reto por tanto frente al Haro Rioja para la jugadora natural de Río de Janeiro, de 27 años.

Amaral, totalmente integrada ya a la escuadra menorquina y a la Isla, no ocultaba este miércoles su felicidad por su notable estreno con el Avarca, anotando 7 puntos, con un 72 por ciento en recepción y 13 de ataque. «Estoy contenta porque contra el Haro Rioja logré contribuir de alguna manera en la cancha jugando en otra posición», recalcaba la excomponente del Atlético Famalicao de Portugal.

Un cambio urgente de posición ante la ausencia de Fortuna que ni mucho menos arrugó a la carioca. «Estoy aquí para dar lo mejor de mí y ayudar tanto como puedo, si bien, vale la pena enfatizar que el cuerpo técnico y mis compañeras me lo pusieron muy fácil y me dieron confianza para ejercer otra función», señalaba Amaral. «Más feliz aún por estrenarnos con una gran victoria por 3-0 en casa y con el apoyo de los aficionados», aclaraba, dando la «enhorabuena al grupo por la dedicación».

La brasileña hizo referencia también a Fortuna, a la que sustituyó el sábado, con Ali de Blas y Carla Jiménez de centrales. «Lamentablemente no podemos tener a Antonela Fortuna con nosotras en este comienzo de temporada pero estamos esperando para recibirla de la mejor manera posible. Es una pieza muy importante en nuestro equipo que agregará y ayudará mucho con su experiencia», enfatizaba la bermellón, ya centrada en el Haris Tenerife, un grande de la Superliga. «El sábado tenemos un gran desafío por delante, sabemos de la calidad que tiene el Tenerife y que será un partido muy duro aunque estamos motivadas y enfocadas en lograr un buen resultado fuera de casa», avisa.

Encantada en Ciutadella

Amaral, en su segunda experiencia en la competición española, dice que no dudó al recibir la propuesta de Bep Llorens. «Fue mi mejor opción. Tan pronto mi representante me llamó hablando de la propuesta de Menorca no lo pensé dos veces en aceptar, es un club con mucha ambición de crecer y ganar títulos; además, tuve muy buenas referencias sobre el club», dijo. «Me adapté rápidamente, sin dificultades y mis primeros días aquí fueron maravillosos. Desde el principio pude conocer la tan famosa isla y me encanta la belleza de la ciudad; vine de Río de Janeiro donde también hay muchas playas y por eso me sentí como en casa», agregaba Amaral, a la que el CV Ciutadella, «me recibió de la mejor manera posible y superando mis expectativas. Me siento extremadamente cómoda».