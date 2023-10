El pabellón austríaco, Raiffeisen Sportpark de Graz acoge este jueves por la noche (19.00 h) la ida de los 1/32 de final de la Challenge Cup 2023-24, entre las locales del UVC Holding Graz y el Avarca de Menorca, dos grandes en sus respectivos países pero que afrontan esta ida europea con dudas en sus inicios de sus competiciones domésticas y algunas ausencias sensibles a ambos lados. El cuadro de Bep Llorens, tras caer estrepitosamente en la pista del CV Tenerife (3-0) y a tres días de recibir el sábado en el Pavelló al CV Kiele de Chema Rodríguez, Amelia Portero y María Barrasa, viaja mañana por la mañana hasta la ciudad austríaca.

Vía Palma, conexión Viena, la expedición bermellón, llegará a Graz– ciudad de 285.000 habitantes– a media tarde, para entrenarse ahí el mismo miércoles y el día de partido, por la mañana, tras la sesión de vídeo.

Ausencias a ambos lados

Todo parece indicar que al menos en esta ida que se jugará el jueves por la noche en Austria no estarán todas las protagonistas sobre la pista de Graz. En el bando ciutadellenc, Llorens confirmó ayer a este diario que la atacante-receptora argentina, Antonela Fortuna, «seguro que aún no está con nosotras, si bien, en el club estamos mirando si a finales de semana ya está aquí, aunque no lo tengo cien por cien confirmado», decía el técnico. Tampoco parece que el UVC Holding Graz tenga a todo su arsenal en la pista para recibir a las menorquinas; o al menos, al cien por cien, ya que el último encuentro de la Bundesliga jugado este domingo, el entrenador austríaco, Dominik Blaha, no pudo contar con sus dos importantes jugadoras atacantes, Marie Bruckner y Maya Taylor.

Dos ausencias que está notando y mucho el cuadro austríaco, ya que son dos de sus mayores referencias en la parcela de ataque. Jugadoras que no se arrugan a la hora de tomar decisiones y su participación hoy es una incógnita, si bien, Blaha las habría reservado para el estreno europeo del jueves.

Dolidos en Graz por la derrota

Y es que el comienzo del cuadro austríaco no ha sido el esperado de momento, habiendo sumado tan solo uno de los seis puntos posibles en la Bundesliga local y tras caer anteayer ante el TI Volley, ganador de la Supercopa en el segundo partido liguero. Frederick Laure, gerente del club situado a unos 200 kilómetros de Viena, lo reconocía amargamente para los medios de comunicación locales. «Perder dos veces una ventaja así es muy amargo. Pero aquí se nota que nos faltan Maya Taylor y Marie Bruckner, quienes siempre determinan los puntos cruciales. Estamos trabajando intensamente en la recuperación de las dos jugadoras y esperamos poder jugar nuevamente con el equipo completo en la Challenge Cup el jueves», señalaba el dirigente, en alusión al partido frente a las menorquinas y tras desaprovechar importantes ventajas el domingo.