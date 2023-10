Muy probablemente, la visita más especial de esta noche en el Pavelló Municipal de Ciutadella será la vuelta, en esta ocasión como rival, de la colocadora madrileña, María Barrasa, quien defendió la zamarra del Avarca de Menorca la últimas siete temporadas. «Volver al ‘poli’ de Ciutadella me hace mucha ilusión después de tantos años; lo siento como mi casa y volver allí aún con la condición de visitante me hace feliz. Disfrutar del voley allí, ante la afición del Avarca que tantos años me ha acompañado a mí también es muy emocionante y hace que mis sentimientos al volver sean muy positivos», señalaba ayer por la tarde a «Es Diari», a horas de volver a pisar Menorca. «Siete años dan para mucho y resumirlo en unas pocas palabras es imposible. Han sido años de mucho aprendizaje a todos los niveles, Ciutadella ha sido mi hogar y el Avarca mi familia allí y siempre les estaré muy agradecida por hacerme sentir así desde el primer día que pisé la Isla».

Barrasa no entra a valorar su salida del Avarca, pactada a ambas partes en su día. «Ahora mismo solo pienso en el presente, en mi equipo, en mi nuevo club, al que también solo tengo palabras de agradecimiento por su acogida y por la ilusionante temporada que tenemos. Me parece que va a ser de las más reñidas», piensa la madrileña, que se moja también con su exequipo. «Siguiendo la línea de estos años, un equipo muy competitivo, aspirante a todos los títulos y jugadoras de mucha calidad». De hoy, «como ante cualquier rival, vamos a ir a por los tres puntos sabiendo lo difícil que es jugar allí y conociendo al Avarca. Sé que saldrán con mucha intensidad y marcando su ritmo de juego. Pase lo que pase y al margen de quien consiga llevarse la victoria, espero que ofrezcamos un gran nivel de voley y que sea un partido muy emocionante porque el Pavelló y la afición del Avarca no merecen otra cosa», cierra.