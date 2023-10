Oportunidad brillante para el Avarca de Menorca de dar acecho al liderato de la Liga Iberdrola y empezar a poner un pie ya en la próxima Copa de la Reina 2024 de Sevilla. Las menorquinas juegan esta tarde (17h, h.i.), en la pista de uno de los equipos menos en forma del campeonato español por ahora, el CV Cuesta Piedra Santa Cruz. El conjunto que prepara Bep Llorens quiere seguir con su buen momento de resultados para, todavía en pleno crecimiento como equipo nuevo que es, conquistar el Pabellón Quico Cabrera de Tenerife, eso sí, con el permiso de un conjunto preparado de nuevo por Francis Hernández que va subiendo sus prestaciones tras contar ya con toda su plantilla y buscará su primer triunfo del año. Y además, ante su público y contra un grande.

Llorens podrá contar ya en esta ocasión con el concurso de dos de sus jugadoras determinantes en este arranque liguero: la colocadora mexicana, Ivone Martínez, y la atacante-receptora norteamericana, Allie Davenport-Link. La primera llegó anoche a Tenerife procedente de Chile donde ha disputado los Juegos Panamericanos mientras que la de Atlanta, tras una semana difícil, se ha recuperado al cien por cien y a tiempo de un proceso vírico que la dejó fuera en Sevilla.

Allie Davenport-Link

Tras el sonoro triunfo en la pista del Cajasol Sevilla (1-3) y siendo colíderes de Liga con el Heidelberg– que juega mañana en casa ante Haro Rioja–, Davenport, «recuperada y lista para volver a la cancha», asegura, señala que la victoria en Sevilla, «fue muy importante, estoy muy contenta y más tras caer en el primer set. Tenemos fondo de armario y todas aportamos y podemos contribuir», dice, en relación a su ausencia y la de Ivone. «Sabemos que podemos tener un mal set y no determina el partido. Orgullosa de haber mostrado nuestro carácter», abunda, tras una semana de entrenamientos, «buena, afinando aspectos de partido y creo que estamos listas para Santa Cruz y ganar». Dice la de Atlanta del Cuesta Piedra que, «como todo rival, habrá que respetarlo y dar lo mejor de nosotras para poder ganar. Cada partido es importante. Por lo tanto, buscamos sumar todos los puntos que podamos para mantenernos en lo más alto de la clasificación y pasar directamente a las semifinales de la Copa de la Reina. Ciertamente somos capaces de eso», subraya en voz alta y satisfecha individualmente. «Creo que he jugado un papel importante en nuestras victorias pero como dije al inicio de pretemporada, es un curso largo y siempre hay margen de mejora. Creo que lo estoy haciendo bien pero tengo margen para crecer y lo espero. Mi objetivo siempre es mejorar cada semana y tener mi mejor nivel al final».

Francis Hernández, «contento»

Las nuevas incorporaciones llegadas recientemente de Natalie Livingston (Canadá), Olivia Finckel (EEUU) y Meriyén Serrano (Venezuela), han permitido al técnico tinerfeño respirar, tras una pretemporada e inicio liguero difícil, sin su arsenal al completo No obstante, se mostraba recientemente «contento» con las evoluciones de sus jugadoras– en declaraciones al diario local El Día–, resaltando que hasta ahora se dedicaron a encontrar los automatismos en la parcela defensiva, «pero faltaba apuntillar el trabajo que no se puede hacer porque las extranjeras no están. Detrás se está bien pero nos faltaba la definición, que es lo que nos darán Natalie, Olivia y Meriyén, que llevan pocos días en la Isla» señalaba.