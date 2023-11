Si bien el tiempo que se anuncia desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de un riesgo ‘cero’ de tanto por ciento de posibilidades de lluvias este miércoles en Ciutadella, el Club Voleibol Ciutadella y el Ayuntamiento de la localidad han decidido curarse en salud –a medias y de manera accidental–, por si este miércoles, en la jornada de vuelta de los 1/16 de final ante el Azerrail Bakú, hubiera goteras por improbables –de momento– lluvias; o problemas de humedad. Conocidos los lamentables problemas de filtraciones de agua que arrastra desde hace meses el Pavelló Municipal de Ciutadella y que llevaron incluso al club a proponer jugar los dos encuentros en Azerbaiyán, al final, ni Bakú, ni Pavelló Menorca. De repetirse las goteras en el ‘poli’ se jugaría en el anexo, en el que estos días se ha marcado de manera más visible la pista, como pudo comprobar este lunes «Es Diari», por lo que se podría jugar en Europa y también en la Liga.

Sanciones de 500 euros

«Realmente no cumple al 100% en España tampoco porque tendría que estar diferenciada de color por dentro pero se permitiría jugar. En Liga la sanción sería de 500 euros por partido si no se diferencia el color», señalan desde la entidad roja, avanzando que ahora, de cara a mañana en Europa, «el punto a mejorar sería que dentro– como se puede apreciar– no se diferencia la línea de tres metros de dentro del campo, por la multitud de líneas, lo que también sería necesario» esgrimen desde el CV Ciutadella.