César Hernández, el último español en ganar la Champions League de voleibol femenino, cerró su periplo de nueve años como técnico asistente del VakifBank de Turquía– uno de los mejores clubes del mundo­– y afrontó su andadura como primer entrenador de un gran proyecto europeo. El entrenador, ex CV Sanse en España, dirige al Neptunes de Nantes, una primera potencia de la League1 de Francia. Entrenador en países como Azerbaiyán, Francia, Italia y Corea del Sur, es la nueva amenaza del Avarca en los 1/8 de la CEV Challenge Cup.

Hernández compartió ayer por la tarde con «Es Diari» lo que sintió al saber que se enfrentaría a un equipo español, al Avarca, en los 1/8 de final europeos. «Para mí siempre es un motivo de alegría jugar ante un equipo español, por el hecho de venir a mi país a jugar, que estos últimos años he estado más tiempo en el extranjero. Volver me implica ver a gente conocida», señalaba el preparador rival de las menorquinas, que recordaba ayer que se enfrentó al conjunto de Menorca en el curso 2008-09, siendo Hernández técnico asistente del Sanse de Madrid. «No volví a enfrentarme más a Avarca pero sí recuerdo su pabellón».

El entrenador de Toledo hablaba ayer del conjunto que entrena Llorens como de una plantilla, «que en absoluto nos permitirán encuentros fáciles, es mi primera impresión y soy consciente que en el Pavelló aprietan bastante», decía, analizándolo ya más tácticamente como un equipo, «que defiende mucho, que no dan un balón por perdido y en especial me gusta mucho su central brasileña, Marcela Amaral; le he visto cosas muy interesantes», analizaba para este diario y desde Nantes.

Es consciente Hernández– después de los primeros vídeos que ha visto del Avarca–, que las de Llorens, «aprietan desde el servicio y sé que nos van a poner las cosas difíciles», avisaba, viendo además que las bermellones son líderes de la Liga Iberdrola. «Están haciendo las cosas bien en la Superliga y las veo compitiendo hasta el final por ganar algún título». Y si bien no se ha enfrentado mucho con Bep Llorens, dice el entrenador toledano, «sí conocerle como técnico. Un buen entrenador nacional, lleva años al frente del Avarca, lo que le habrá llevado a tener que reinventarse muchas veces, lo que creo que le lleva a siempre buscar fórmulas de mejora de su plantilla y que ofrezcan su mejor versión. Será un duelo interesante», vaticina en voz alta.

Habló también Hernández de las reacciones desde Menorca al saber que el Nantes, su equipo, sería el próximo rival, tratándolas de prácticamente intratables. «A ver, tanto como eso no. Nosotras vamos partido a partido y sin duda todavía tenemos aspectos que mejorar y estamos creciendo a nivel técnico, físico y táctico», decía, ante los partidos ante el Avarca de Menorca y de la competición de Francia, contra los primeros equipos galos. «Partimos 0-0 ante Avarca y deberemos hacer las cosas bien si queremos pasar la ronda».

Por vez primera en esta CEV Challenge Cup 2023-24 el cuadro menorquín deberá lidiar con la vuelta de los 1/8 lejos de casa, en la Mangin Beaulieu. Un dato que Hernández relativiza. «No sé si nos da un plus o no a nosotras. A mí me gusta afrontar las situaciones día a día y vendremos a la Isla con la idea de lograr un buen resultado. Pelearemos en Menorca por vencer 0-3 o 1-3 para tener la eliminatoria de cara; no obstante, tocará pelear cada punto y cada set», manifestaba. «¿Favoritas? Pues la verdad es que no lo veo así al final, nosotras debemos preparar bien el partido y jugarlo bien, como lo sabemos. Y si se da, las opciones de sacar un buen resultado subirán. También dependerá del rival, lo que nos plantee y sepamos solventarlo o no e independientemente de favoritismos».

Méritos del CV Ciutadella

Finalmente y eliminatoria aparte, Hernández habló de la excelsa trayectoria del CV Ciutadella en Superliga. «Siempre he dicho que los clubes de España tienen gran mérito, logran que haya jugadoras y una Superliga. Muchas veces de patrocinios o ciudades pequeñas y con presupuestos menores y siguen luchando. Es un orgullo para mí que Menorca por ejemplo compita en Europa», cerró.