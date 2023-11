Victoria de las que te acuerdas al final de temporada la lograda este domingo al mediodía por el Avarca de Menorca en la pista canaria del Heidelberg, un rival que demostró que ante los grandes se crece. El conjunto menorquín venció 1-3 en una complicada pista y lo hizo tras el 1-0 en contra del arranque; reacción rojilla espectacular para sumar tres puntos que las mantienen una semana más en el liderato y le dan matemáticamente el billete para la Copa de la Reina 2024.

No empezaron bien las cosas con el 6-2, ante el acoso en el saque de Guilabert, que paró Llorens. Recortaba en la red Jiménez pero tenía réplica de Medina (12-8), mientras entraban Lazurenko y Orozco. Un bloqueo de Amaral levantaba a las suyas pero Heidelberg estaba muy enchufado (14-10). Carlota maniataba a su exequipo pero por ‘tres’ con Amaral el Avarca seguía en el set pero sin acortar distancias, con el 16-12. Otra exMenorca, Hiruela, que enfadaba a Llorens, pidiendo tiempo muerto con 18-12. El set se ponía muy cuesta arriba.

Volvían Jimena e Ivone a pista con 20-14 y un doble bloqueo de Carlota a Davenport-Link era casi la guinda, con el Heidelberg poniendo la directa con parcial incluido y 25-17, pese a la resistencia de Jimena.

Obligada reacción bermellóna

Se conjuraban las rojas antes de iniciar un segundo set en el que debían cambiar radicalmente, ante un equipo de Santi Guerra extra motivado. Y salían mejor las de Llorens (2-6), subiendo su nivel de juego. Un bloqueo de Jiménez era el 3-9 rojo aunque la venezolana Medina e Hiruela se resistían al 1-1 (7-9). Jiménez por ‘tres’ mantenía el tipo e iba apareciendo con fuerza Davenport-Link (8-12). Ambas plantillas fallaban en el saque, hasta llegar el tiempo muerto de Guerra (10-15). Iba ampliando diferencias el Avarca con su máxima de 10-18 y paraba de nuevo Guerra. Una letal Jimena y los nervios de las locales– demasiado pendientes de los árbitros–, acabaron situando el 1-1 con un ilusionante 15-25 de cara al tramo final.

El obús Davenport-Link que situaba el 0-3 de inicio evidenciaba que el Avarca quería los tres puntos y no más concesiones, ante un Heidelberg que necesitaba ganar para estar en la Copa pero que se iba poco a poco del encuentro. Jimena se crecía por ‘dos’ (0-4). Nervios y amarilla a la local Hernández viendo que no salían las cosas en las locales (2-7). Fortuna dañaba a las canarias con el 3-9 y el técnico local situaba a la colocadora nueva, Marina Cicic, desquiciado (3-9). Seguía fallando en el saque el Heidelberg y Avarca se agigantaba en ataque hasta el 7-14, con la mejor versión menorquina. Jimena encarrilaba el 1-2 (8-17), desdibujando a las de Guerra, bajando enteros y con un KO técnico de las rojas. Pero Llorens debía parar un 3-0 local, con la idea de que no se recuperaran (11-17). Con Gómez en saque directo y el 11-20, Hiruela ya las mandaba fuera y entre Davenport-Link y una inconmensurable Jimena sentenciaban 12-25 (1-2).

El Avarca había hecho lo más difícil, que era voltear el 1-0 inicial de un motivado Heidelberg. Las menorquinas habían subido enteros en ataque y mejorado y mucho en recepción y en su servicio y faltaba sentenciar, la guinda. La local Medina daba señales de vida en el Pabellón Miguel Solaesa pero la atacante-receptora norteamericana del Avarca completaba uno de sus mejores partidos de rojo (2-4). Levantaba los brazos Llorens mirando a Nasi Fernández, tras el ‘gorro’ de Amaral que suponía el 2-6 y el tiempo muerto de Guerra. El bloqueo insular era un mal sueño local (5-9) pero Heidelberg batallaba con el 8-10. Una duda arbitral desquiciaba a Guerra con el 8-12, mejorando atrás y compitiendo. Pero Jimena es muy grande y un saque directo suyo era el 11-16. Con 15-19, Llorens solicitaba tiempo y entraba Gómez a recibir ante los problemas de Davenport-Link (17-19). Patricia Rodríguez las sacaba todas (17-20). El 19-20 inquietaba a Avarca, hasta el 20-20 que detenía Llorens. Sufría Avarca atrás, Hiruela la enviaba ‘out’ y se llegaba a 21-22. Jimena e Hiruela, cara a cara, para el 22-23; Amaral hacía temblar el suelo en la red, devolvía la exMenorca y Davenport-Link desde atrás alzaba el 1-3 (23-25). Liderato y Copa.