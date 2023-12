Apartada unos días la CEV Challenge Cup y la utópica remontada que deberán lidiar el próximo martes en Francia ante un Neptunes de Nantes netamente superior, el Avarca de Menorca regresa a su hábitat, a la Liga Iberdrola, donde es líder desde hace tres semanas. Y las chicas de Bep Llorens tienen este sábado (19 horas) ante sí la oportunidad de atajar el primer gran reto de la temporada; ser cabezas de serie de la próxima Copa de la Reina de Sevilla, accediendo directas a semifinales. Para ello, las rojas deben superar esta jornada a un alicaído Arenal Emevé Lugo, olvidando el batacazo del miércoles en Europa y asegurando un triunfo necesario, en lo clasificatorio y en lo mental.

Lídia Gómez, protagonista

De entre la plantilla del Avarca de Menorca, si hay un nombre que por su singularidad ha ido cogiendo protagonismo y de qué manera ha sido el de la joven líbero mallorquina, Lídia Gómez, a la que Llorens está empezando a usar mucho; como el mismo miércoles ante el Nantes, cuando Allie Davenport-Link y el equipo sufrían en recepción. Pese a su corta edad, la jugadora procedente del Garden Hotels Mallorca Volley Club e internacional con la Selección Española U-19, va entrando en las rotaciones de Llorens y en momentos importantes de los encuentros; cuando las cosas van mal dadas y el Avarca necesita de valentía y desparpajo atrás.

A horas de enfrentarse las menorquinas al Arenal Emevé en el ‘poli’, Lídia Gómez repasó la actualidad insular con «Es Diari». Centradas en este partido y en la Liga Iberdrola pero oteando de reojo la competición europea. «Obviamente no podemos olvidar al Nantes porque todavía nos queda el partido en su casa de este martes y seguimos con esas ganas e ilusión de poder girar el marcador, como ocurrió contra el Azerrail Bakú; sin embargo, desde el jueves ya sólo pensamos en ganar al equipo que nos enfrentaremos esta noche, que es el Emevé Lugo», exclamaba el joven talento balear. Como hizo Llorens tras caer ante el Nantes –que valoró la intensidad y competitividad a la que les obligan los retos europeos y que es positivo de cara a sus citas ligueras–, Gómez señalaba que en Europa son partidos, «muy intensos y duros, con un nivel muy alto, tanto técnico como psicológico. Es una manera de seguir compitiendo a alto nivel en la Superliga y poder estar arriba». Hizo referencia la mallorquina a la trascendencia del partido de este sábado ante las gallegas. Para ella, «cada partido es importante, no debemos bajar los brazos en ningún momento y seguir compitiendo al máximo nivel. Ganar hoy, además de poder seguir en lo más alto de la clasificación, nos veríamos clasificadas también en la Copa de la Reina, sin duda un gran reto», abundaba la bermellón, que prevé en el Pavelló, «un partido duro, intenso y complicado. Es cierto que acabamos de salir de una derrota de competición europea pero todo el equipo tiene muy claro lo que nos jugamos y saldremos con muchísimas ganas y garra como siempre», advierte, feliz en Ciutadella. «Muy contenta de poder compartir, aprender y vivir nuevas experiencias con este grupo. Aún me queda mucho camino por recorrer y agradezco mucho la confianza que me da Bep y poder devolvérsela en la pista».