Mismo escenario pero diferente competición y rival. El Avarca de Menorca regresaba anoche al Pavelló Municipal de Ciutadella tres días después del arañazo europeo recibido por el Neptunes de Nantes y las bermellonas, que en esta penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Iberdrola se jugaban ante el Arenal Emevé Lugo seguir de líderes y ser cabezas de serie en la Copa de la Reina de Sevilla, lograba salirse con la suya (3-1). Victoria muy sufrida ante un rival gallego muy serio en defensa y resolutivo en el servicio que supone para las menorquinas seguir primeras y optar al honorífico título de campeón de invierno. Además, las de Llorens, lograban el acceso directo a ‘semis’ del torneo del KO, eso sí, sufriendo y mucho e incluso teniendo que remontar un 3-11 en el set final.

No especuló Llorens y salía con todo ante un cuadro gallego necesitado. Inicio igualado, con las de Pascual Saurín al contrataque y las locales frías como la noche (4-5). Jimena, ante su ex equipo como Amaral, cogía el timón (8-8) pero ya se presumía que Emevé sería un hueso. Con Davenport-Link al saque se iba 13-8 el Avarca y el ex seleccionador español pedía tiempo muerto, viendo como Amaral tapaba en la red. Ivone se gustaba en distribución y lo agradecían sus compañeras (14-9) aunque el saque de Malaquias mantenía el pulso de las gallegas (16-12).

Se había enfriado algo el Avarca, menos efectivo en el saque, si bien mantenía distancias, más acortadas (17-14). Llegaba el doble cambio de Lazurenko y Orozco; y el saque de Davenport-Link, para el 21-16 que paraba Saurín. La de Atlanta sentenciaba en el servicio 23-16, hasta el final 25-18 (1-0).

Con ventaja, el Avarca se relajó (2-7) y Llorens pidió tiempo muerto, viendo que la recepción hacía aguas y Emevé muy metido en partido. Malachias bloqueaba a Fortuna para el 4-9 y Amaral quería balones a una pierna. Intentaba acortar el Avarca pero las de Lugo lo levantaban todo. Entraba Alicia de Blas, con el 7-12 y Emevé seguía con su +5. De nuevo con Davenport-Link al saque se acercaban al 13-15 y Fortuna se echaba el equipo a la espalda con 15-18 y al alza. No era el set local y Llorens reunía a las suyas (16-20). Bloqueaba De Blas pero una gran Prol ataba el set para las suyas con el 20-25 que era el inesperado 1-1.

Un Avarca víctima de sus errores debía cambiar su dinámica ante las de Saurín. Malachias daba un máster de servicio y delante, el Avarca seguía negado en el suyo. Faltaba dar un paso adelante en intensidad (5-5). Diouf era grande en la red (6-8) y Avarca intentaba meterse en partido, del que se había ido tras ganar el primer set (9-9). Se ponía por delante por vez primera el Avarca y Saurín pedía tiempo muerto, enfadado con los árbitros (12-10). Iba apareciendo Amaral y entraba Gómez a recibir pero no despegaban las locales.

Fortuna abría brecha (16-13) y regresaba a pista Davenporti-Link. Jiménez, desaparecida ayer, subía el 18-14 y Jimena aparecía en el momento oportuno (20-16). Volvía el mejor Avarca para encarrilar el 2-1 a favor en el electrónico (21-18). Pero Emevé lo defendía todo, hasta el bloqueo de Amaral que era el 22-19; tiempo de Saurín. Davenport-Link volaba desde lejos para el 23-29, rotaba el técnico visitante pero Jimena y Amaral sentenciaban con el 25-20 y el esperanzador 2-1 que daba alas a un Avarca muy interminente.

Reacción sobre la bocina

Se había rehecho el Avarca del mal segundo set y se había vuelto a conectar al partido, tras el aviso del Emevé Lugo. Tocaba sentenciar. Diouf bloqueaba a Jimena y luego hacía temblar el suelo para el 1-5 y Llorens lo cortaba rápido. No recibía bien Avarca y volvía a especular con el ‘match’. Prol a lo suyo (2-6) y las rojas, de nuevo, desaparecidas, hasta el 2-8. Se desvanecían set y Avarca (3-11) y entraban Orozco y Lazurenko. Estábamos ante el peor Avarca y arengaba a las suyas Llorens con el 4-13 a favor de un Emevé superior en todo en Ciutadella. Un 3-0 lo paraba rápido Saurín, por si acaso.

Avarca pisaba el acelerador con 11-15 pero quedaba aún camino. Las rojas reaccionaban y veían luz en el set, con Amaral maniatando a su ex equipo para el 15-16, con un bloqueo ‘de cine’. Era la jugadora del set la brasileña pero un bloqueo de Jiménez era el que suponía el empate a 18, casi increible. Saurín ponía altura en la pista pero se adelantaban las de Llorens, recortando hasta diez puntos.

Se levantaba de sus asientos el respetable y Fortuna desquiciaba al Lugo con el 20-18 que cortaba en seco Pascual Saurín. Avarca se ponía 22-19 y comenzaba a respirar, con Ivone en el saque largo. Punto directo de Fortuna– determinante ayer con su clase en la pista– para el 24-20, hasta el definitivo 25-21 final, tras una remontada espectacular para el 3-1 menorquín.