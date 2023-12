Algo más de medio año después de que el Club Voleibol Ciutadella anunciara a su eterna capitana y jugadora referente en la pista, Maira Westergaard, que no seguiría vistiendo la zamarra del Avarca de Menorca, mañana por la tarde la atacante-receptora más determinante de prácticamente esta última década en el Pavelló se enfrentará a su exequipo. O lo que es lo mismo, el Avarca se ve las caras por vez primera con su antigua estrella, tras su dolorosa y polémica salida. Ahora defendiendo la zamarra del CV Sayre, Westergaard se ve feliz en Gran Canaria, lejos de su familia menorquina sí pero centrada en su nuevo club y olvidando el pasado. «Mi año post Avarca ha sido un cambio total porque más allá del volei, he tenido que alejarme de mis seres queridos, mi casa y mis comodidades», señala, a las primeras de cambio, a «Es Diari».

Desde Gran Canaria y mientras ultima el partido ante el Avarca, dice la argentina que, a nivel deportivo– en lo personal–, «muy enriquecedor en muchos aspectos. Soy consciente que refuerzo un Superliga que hace poco que está al alto nivel y eso, para mí, era un gran reto y una motivación», afronta públicamente. «Sin duda, con el entrenador y las compañeras estoy más que contenta y pienso que siempre los cambios traen muchas cosas positivas y enriquecedoras y, de momento, es así», relata, viendo como en el Sayre, «me tratan súper bien» y en una temporada, en general, «de muchos altibajos. En cada partido no se sabe quien ganará, lo que hace que la liga esté reñida y te obliga a trabajar constantemente y querer sacar el mejor resultado semana tras semana».

Incidiendo en el ámbito individual, clama la de Santa Fe que «hay Maira para rato todavía porque me gusta lo que hago y disfruto de mi trabajo. La gente sabe lo que soy dentro de la pista y creo que esa esencia que tengo y que me nace, sigue ahí intacta, esté donde esté. Este año está siendo un gran reto en lo personal y deportivo pero lo más importante para mí es que estoy feliz viviéndolo y ese es mi objetivo personal». Y todo ello, recuerda Westergaard, «a pesar de que mi vida deportiva tuvo que dar un giro de 360 grados. Lo que más destaco es que mi familia y la gente que me aprecia siempre estuvo y está en mi día a día. Eso supera cualquier cambio sucedido».

¿Añoranza de Ciutadella? «Extrañar a la familia es poco, fue súper difícil, sobre todo al principio; muchas lágrimas y tristeza. Pero ellos y mi pareja me ayudan y están siempre conmigo y sin el apoyo de mi familia argentina y española no sería fácil. Sí, añoro Ciutadella y su gente, lugar donde elegí vivir y que sea mi hogar», admite teniendo claro que lo de ahora, «es temporal y ya volveré a disfrutar de Ciutadella y de mi gente». Echando la vista atrás y pensando en su adiós del CV Ciutadella, ya meses después, ve Westergaard que los deportistas, «debemos adaptarnos año tras año a cualquier equipo porque ‘nada es para siempre’ pero, sin duda, me acuerdo siempre de la afición y de quien me apoyó todos los años que estuve ahí y siempre les estaré agradecida de corazón».

Una Westergaard que habla también en este diario del Avarca de Menorca, «algo que forma parte de mi pasado y siempre hay que mirar para adelante y centrarse en el presente y el futuro que quiero. Sin dudas fueron años muy bonitos allí y siempre les estaré agradecida por todo», admite, sin querer ir más allá, tras un adiós doloroso. «De lo demás, creo que está en cada uno saber lo que hizo y dejó de hacer. Para mí es un tema ya pasado y vivo mucho de mi presente y lo disfruto día tras día», exclama la argentina, pensando al cien por cien en el Sayre y en una Liga Iberdrola, «muy igualada y pareja. Algunos equipos de manera más regular y otros no tanto pero así es más interesante y competitiva. De todos los años que llevo en España creo que es el año con más igualdad de puntos y posiciones», analiza, también ojeando al Avarca, su próximo rival. «No hay que negar que el Avarca está primero porque viene haciendo las cosas bien, siendo un equipo muy regular, lo que le hace estar en lo más alto. En esta liga tan reñida, el equipo que menos se equivoque y más sume tiene posibilidades de todo».

El enfrentamiento de mañana

Mientras, Westergaard se centra en mañana, el último partido de la primera vuelta. «Para nosotras es un ‘match’ importante ya que nos jugamos la clasificación a la Copa de la Reina– a la espera de otros resultados también– pero será un partido lindo de jugar», vaticina. En lo personal, dice, «jugaré contra mis excompañeras– entre ellas, alguna amiga– y club, aunque cuando estás dentro de la pista eso no es tan relevante», piensa, avisando la exbermellón que, «buscaremos la victoria porque la necesitamos y más jugando en nuestra casa. Seguro que será un partido intenso», cierra la argentina, seis años vistiendo los colores del Avarca.