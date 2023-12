Fuera de Europa por la puerta grande, ante un Neptunes de Nantes netamente superior pero con buenas vibraciones, el Avarca de Menorca tiene ante sí esta tarde y en horario unificado (16.00 h.i.), lograr el simbólico y honorífico –aunque no menos trascendente– título de campeón de invierno de esta igualada Liga Iberdrola 2023-24. Para ello las bermellones deben superar al CV Sayre en el Centro Insular de Las Palmas– sea 0-3, 1-3 o 2-3–, o bien, obtener el mismo resultado que el segundo clasificado, CV Gran Canaria, que visita en derbi canario al Heidelberg. Con su excapitana, Maira Westergaard al frente, el Sayre supone la última amenaza de esta agitada primera vuelta liguera;partido que llega tras el desgaste físico que supusieron el viaje y el partido de Francia, si bien, Bep Llorens optó por las rotaciones.

Liza Lazurenko

Nacida en Kharkiv, en Ucrania, la colocadora del Avarca de Menorca, Liza Lazurenko llegó iniciada la temporada para reemplazar a Ivone Martínez durante sus compromisos internacionales con México y además, para ser un complemento de garantías para la mexicana en la colocación. Y la ucraniana procedente del Hylte de la Superliga de Suecia ha logrado convencer a Llorens. Una muestra de confianza de técnico a jugadora que Lazurenko ha ido correspondiendo y, a modo de reivindicación deportiva, en el encuentro europeo de Nantes, cuando gozó de más protagonismo y jugó su mejor encuentro de rojo.

En las vísperas del encuentro ante el Sayre, Lazurenko habló con «Es Diari» por vez primera, feliz en la Isla y en la plantilla menorquina. «Me gusta mucho Menorca y el equipo tiene calidad. También estoy de acuerdo con mi papel en el equipo, sabía a dónde iba y que había una colocadora con experiencia», dice, en referencia a la titular, Ivone Martínez. «La ventaja para mí fue que pude aprender mucho de ella, ya que ella jugaba en niveles altos. Es mi primera experiencia jugando a nivel europeo», recordaba, mientras hablaba de su gran papel en Nantes, cuando el Avarca mejor estuvo ante las francesas. «Estoy contenta con mi juego y me alegro de haber tenido la oportunidad de jugar. Esto me ayudó a sentirme más segura y a comprender que no estaba perdiendo esta experiencia de jugar y que todo estaba bien, ya que no soy la colocadora principal esta temporada», señala, sin contemplaciones.

Lazurenko, que en Liga entra a menudo como doble cambio junto a la opuesta catalana, Mireia Orozco, habla sin tapujos del reto de esta tarde en Gran Canaria de ser campeonas de invierno. «Sí, esta es nuestra misión. Creo que podemos lograrlo porque ahora estamos totalmente concentradas en los partidos que quedan de este año», dice la ucraniana, más que convencida que el Sayre de Westergaard, «nos tomará muy en serio y sé que será un partido interesante. Nos preparamos para jugar con total responsabilidad y respetando a este rival, como a todos los demás. Definitivamente necesitamos jugar con total concentración, entonces será más fácil para nosotras derrotarlas», señala, como camino del triunfo.

Y todo ello, tras estar fuera ya de Europa y centradas tan solo en la Liga y la Copa, empezando por cambiar de chip hoy ante el CV Sayre. «Es importante entender que en la Challenge Cup jugamos contra un equipo de mayor nivel y estoy orgullosa de mi equipo, hicimos un buen trabajo. Sabemos que también tenemos partidos importantes en España y los estamos preparando con total responsabilidad», asume, sentenciando que los partidos perdidos, «no nos quebraron, sino que resaltaron nuestros puntos débiles, en los que trabajaremos y mejoraremos aún más».