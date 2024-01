Días grandes los que se le avecinan al Avarca de Menorca, donde pese haberse instalado el silencio al respeto, tienen muy marcada en rojo la gran cita de la semana que viene, cuando las jugadoras del técnico, Bep Llorens, disputarán la Copa de la Reina Iberdrola, gran reto del curso 2023-24, junto a la Liga Iberdrola. Sin embargo, antes de vérselas el próximo sábado día 27 de enero en semifinales ante el ganador del Haro Rioja-CV Sant Cugat en el CDM Los Montecillos de Sevilla, las bermellones tienen nueva cita liguera esta noche (19.00h) en el Pavelló Municipal de Ciutadella. Y aterrizan en la Isla precisamente las anfitrionas del evento copero, un reforzado FP Pro Cajasol Vóley.

Con la Copa de la Reina– el único gran título español que falta en las vitrinas del Club Voleibol Ciutadella–, aparcada unos días (al menos públicamente), el Avarca quiere seguir hoy ante las sevillanas con la racha de resultados y de solidez en su juego. Las chicas de Llorens lucharán por sumar su octavo triunfo consecutivo de la temporada para ser todavía más líderes una semana más en la Liga Iberdrola; pendientes también, de reojo, con lo que suceda en el derbi canario entre segundo y cuarto, Gran Canaria-Tenerife.

Con toda su artillería disponible incluida, en principio, la central catalana, Carla Jiménez– aquejada del hombre las dos últimas semanas–, el Avarca piensa solo en esta noche, en el FP Pro Cajasol. O así lo dice también la colocadora ucraniana llegada en el mercado de invierno, Liza Lazurenko. «Tenemos un partido importante este fin de semana y nos estamos preparando muy a conciencia. Intentamos descansar lo suficiente y a la vez, trabajar con la máxima concentración. El ambiente es como siempre positivo», aseguraba ayer la distribuidora de juego.

Lazurenko está convencida que ahora viven su mejor momento en el Avarca. «Creo que en cada partido confirmamos de forma constante y segura que somos las mejores; a veces no es fácil pero lo afrontamos», dice, como demostraron en Socuéllamos. «Jugar fuera de casa no siempre es fácil pero intentamos no ponernos excusas y trabajar al máximo de nuestro potencial y el resultado es obvio».

De cara ya a esta noche en el ‘poli’ ante el Cajasol Sevilla, la de Ucrania ya avisa que es un equipo, «interesante. Ya les ganamos fuera pero hoy es importante estar concentradas y luego pensar en la Copa, paso a paso», invita Lazurenko, para la que el torneo del KO también es tabú. Una jugadora que desde que llegó al Avarca piensa que «incondicionalmente que este equipo es el mejor y lo confirmamos cada fin de semana», exclama, agradecida «a la gente que viene a nuestros partidos y nos apoya, muy importante para nosotras. De momento vamos primeras en la Liga Iberdrola y vamos a seguir con este espíritu», zanjaba.