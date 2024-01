Si bien el compromiso, la calidad, competitividad y poder de reacción de este Avarca de Menorca 2023-24 están fuera de toda duda;y que las menorquinas siguen colíderes de la Liga Iberdrola empatadas a 35 puntos con el CV Hidramar Gran Canaria y con el tercero (Sant Cugat) a siete puntos, no es menos cierto que la derrota del sábado en casa ante el FP PRO Vóley Cajasol (0-3) fue tan inesperada como dura, con un Avarca irreconocible, totalmente superado y sin poder de reacción; con el grueso de su núcleo duro ofensivo protagonizando un día aciago. Además, el peor partido de la temporada en casa llegaba en un momento muy inoportuno– al menos en cuanto a sensaciones–, a una semana de la Copa de la Reina Iberdrola, donde el sábado próximo las chicas de Bep Llorens buscarán en ‘semis’ –ante el vencedor de cuartos del Haro Rioja-Sant Cugat–, su pase a la gran final en Dos Hermanas (Sevilla). Uno de los grandes retos de la temporada del Avarca, para un título que aún no tienen en las pobladas vitrinas del CV Ciutadella.

En declaraciones a la cadena pública (IB3) minutos después de la debacle del sábado frente a las sevillanas, Bep Llorens habló, sin tapujos, de «un gran Cajasol y un muy mal partido nuestro, coincidiendo un bajo rendimiento en ataque de muchas jugadoras», dijo, no sin, acto seguido, pedir el voto de confianza a su equipo. «Estas jugadoras se merecen la confianza también en los días malos, también somos humanas», matizó el técnico, después de la primera derrota de esta temporada en casa.

Este lunes, en la primera jornada ya de entrenamientos de la semana de cara a la gran cita del torneo del KO de este fin de semana en la capital andaluza, Llorens, para «Es Diari», quiso relativizar la derrota y sus efectos, como también restar importancia a la pérdida del liderato; o las sensaciones con las que acudirán a la Copa, tras caer con el Cajasol. El técnico, preguntado por la poca aportación o ‘ausencia’ de alguna de sus jugadoras clave ante las sevillanas y a poco de la Copa, fue tajante: «Teníamos algunos problemas físicos, sí, esta semana, que creemos que se resolverán. Ausente no vi a nadie, sí con falta de acierto y que deberemos trabajar», respondió el preparador bermellón, que en el último set estuvo pidiendo a las suyas, al menos, recuperar sensaciones. «El equipo es un grupo que tiene fuerza, no me preocupa nada; me ocupan cuestiones del juego, como siempre. No he dejado de trabajar todos los aspectos nunca», enfatizó Llorens, preguntado por este diario por si había quedado intranquilo tras este partido, de cara a la Copa de la Reina.

Pese a que en el encuentro se pudieron apreciar algunas intervenciones del ‘coach’ del equipo, Gaspar Roura, piensa Llorens que esta semana en curso no tocará trabajar más la cabeza, por el hecho de la derrota y cómo se fraguó. «El trabajo psicológico lo trabajamos siempre, con la derrota y con la victoria; así seguiremos esta semana», continuó Llorens, muy seguro de su equipo y ahuyentando cualquier fantasma de temporadas anteriores en las que por estas fechas –en las inmediaciones de la Copa– el equipo bajaba enteros. «Cuando hablamos de otros años podríamos hacerlo de ‘mil’ cosas diferentes que pasaron. De hecho, si vamos a las últimas, hace dos años no nos clasificamos en Lugo y el año pasado no fuimos a semifinales; este año directo. No tienen nada que ver las situaciones ni son parecidas», sostuvo, sin dar importancia a la pérdida del liderato. «Clasificatoriamente no hemos sido líderes destacadas nunca. Gran Canaria siempre ha estado a un partido y ahora es el nuevo líder. Sabíamos que perder un partido podría provocar eso porque el rival es el actual campeón y equipo a batir. El foco está en mantener una buena distancia al tercero y ver qué pasa en enfrentamientos directos, por ejemplo, de la segunda vuelta», señaló.

Semana ‘normal’ en el Pavelló

Mientras tanto, Llorens, cuerpo técnico y jugadoras ya trabajan para la cita mayúscula del fin de semana, para la que viajarán el viernes a Sevilla, ya que abren semifinales el sábado. «Tenemos una semana de entrenamiento normal de viaje. Tan solo bajamos carga física para sustituir por balón, como ya teníamos planificado», argumentó el preparador ciutadellenc.