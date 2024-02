Con siete encuentros por delante hasta dar el carpetazo definitivo a la competición doméstica de la Liga Iberdrola 2023-24, el Avarca de Menorca vuelve a la carga esta noche (19 horas) en el Pavelló Municipal de Ciutadella para acoger al colista de la competición, Cuesta Piedra Santa Cruz; un equipo que de perder hoy y ganar el Arenal Emevé cerraría ya de manera virtual su descenso a la Superliga 2.

El cuadro menorquín regresa a la liga después del parón de la Copa de la Reina Iberdrola y lo hace dispuesto a no sufrir ningún tipo de resaca copera hoy, sumando tres puntos más que le acerquen a su nuevo gran desafío competitivo, que no es otro que el de acabar liga regular como cabeza de serie, de cara a los Play off por el título.

El Avarca de Menorca suma 35 puntos y es segundo en la tabla, colíder con los mismos puntos que el campeón copero, CV Gran Canaria. La plantilla que dirige Bep Llorens pretende acabar primera o al menos segunda e ir directa a las semifinales de la Liga Iberdrola, para luchar por el título español y estampar la cuarta estrella en sus zamarras.

Choque a priori sencillo y sin muchas complicaciones el que deben lidiar esta noche las menorquinas desde el ‘poli’ ante el colista y sentenciado Santa Cruz. Un encuentro que les llega a las bermellones tras perder su quinta finalísima de la Copa de la Reina Iberdrola, el domingo pasado frente al CV Gran Canaria.

Superado el duelo por ceder en Dos Hermanas y habiendo perdido dos de los últimos tres encuentros disputados entre Copa y Liga– ante Cajasol Sevilla y Gran Canaria–, el Avarca no quiere sorpresas hoy ante su público, de entrada, con toda la plantilla a su disposición.

Valentía al poder

Desde el vestuario están completamente decididas a echar el resto en lo que queda de curso, olvidando ya por completo la derrota copera. Así se expresó ayer en los micrófonos de Cope Menorca la central catalana, Carla Jiménez. «Tan solo pensamos ya en la liga, en acabar primeras de la liga regular y en ser campeonas de Liga», exclamó, decidida, la titular bermellón. Y avisó que el Santa Cruz vendrá a la Isla, «a ponerlo difícil, vendrán a por todas contra nosotras y no hay rival fácil en esta competición», avisó la de Barcelona. «La Copa está olvidada, se nos escapó por detalles en los finales de set pero competimos y quizás sí, nos enchufó para el final liguero».