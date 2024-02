Preocupación máxima en el seno del Avarca de Menorca ante la lesión que se produjo su atacante receptora argentina, Antonela Fortuna, en el encuentro del pasado sábado ante el Sant Cugat y que la internacional argentina finalizó con fuertes dolores. Fortuna es seguro por ahora que mañana no estará en el Pavelló Municipal de Ciutadella para recibir al líder Gran Canaria, en el ‘partidazo’ de la Liga Iberdrola. Y es que ayer el técnico, Bep Llorens, confirmaba a «Es Diari» que Fortuna «tenía los dos pies inflamados y tanto el miércoles como el sábado– en Alcobendas– es baja segura», avanzaba, pendientes de los resultados de anoche en la Clínica Juaneda de Ciutadella.

Las alarmas saltaron en Sant Cugat, cuando Fortuna se hizo un esguince en pleno partido pero además le duele el otro pie, en el que tenía molestias en la planta del pie. «Domingo no podía poner ningún pie en el suelo».

La enfermería

No fueron estos los únicos contratiempos con los que tuvo que lidiar Llorens el sábado para vencer en Sant Cugat. Además, no pudo contar con la central de Ávila, Alicia de Blas, que se lesionó el jueves en el entrenamiento de la espalda y a día de hoy todavía es seria duda de cara al encuentro de mañana. Será en función de su evolución durante esta jornada de martes– y de las necesidades– cuando el técnico y la jugadora decidan si juega o no ante el Gran Canaria.

Finalmente, el susto de la noche en Barcelona lo dio la brasileña, Marcela Amaral, quien se dio un fuerte golpe contra una valla durante el encuentro, si bien, no peligra su presencia en el decisivo partido de mañana frente al líder liguero.

Nuevo ‘Siete’ de Jimena

Aparte, la opuesta gallega, Jimena Gayoso, sigue abonada al Siete Ideal de la Liga Iberdrola y esta jornada ha vuelto a entrar, tras sus 23 puntos en Sant Cugat.