Si ya de por sí, el desafío que se le venía encima este miércoles por la noche (20h) al Avarca de Menorca en el Pavelló Municipal de Ciutadella era mayúsculo, recibiendo al líder de la Liga Iberdrola y actual campeón de la liga y de la Copa de la Reina Iberdrola, CV Hidramar Gran Canaria, ahora, con la importante lesión para varias semanas de la internacional argentina, Antonela Fortuna, y las serias dudas de la presencia esta jornada de la central Alicia de Blas– con problemas en la espalda desde el entrenamiento del jueves pasado y que le impidieron incluso jugar en Sant Cugat–, la cita coge un aire todavía más épico. Y es que visita este miércoles la Isla el equipo que birló la final de Copa en Sevilla y el liderato liguero que tenían suyo desde hacías semanas a las bermellonas, en un duelo casi definitivo en la lucha por el liderato final.

El Avarca de Menorca intentará vencer primero– o puntuar–, para hacerse suyo de nuevo el primer puesto o, como mínimo, garantizarse ya de manera virtual la segunda plaza, que garantiza ser cabeza de serie, ir directo a las semifinales de la lucha por el título de la Liga Iberdrola y tener el factor pista; además de sellar el billete de nuevo para las competiciones europeas. Sin embargo, llega el Gran Canaria de las Manzano, Atienzo y compañía, que acumula semanas intratable.

Amaral-De Blas-Torres

La principal incógnita de cara a este encuentro es ver qué equipo podrá formar de inicio Llorens, confirmada la ausencia de Fortuna y con la duda todavía el martes de Alicia de Blas, con dolores en la espalda. De estar a disposición la central de Ávila, Llorens situaría a la brasileña Marcella Amaral de atacante en lugar de Fortuna; como ya hiciera en el arranque de curso ante la ausencia de la argentina por temas de selección y personales. De Blas y Carla Jiménez actuarían de central. De no estar bien la primera, Llorens situará a la joven mallorquina, Andrea Torres, de atacante, con Amaral-Jiménez en la red, como ya tuvo que hacer en Sant Cugat tras lesionarse Fortuna.

«El reto es doble y muy importante», exclama Llorens de cara a la cita. «Nuestro gran objetivo es asegurar al menos la segunda plaza pero no renunciamos claro a ser primeras y ya hemos jugado partidos sin Fortuna, no nos será nuevo», dice, alabando a la argentina. Para el técnico, «claro que es posible vencerlas esta noche. Me espero un Gran Canaria fuerte, han ido rotando banquillo imagino que pensando en este partido. Mi equipo tiene carácter y no se arruga ante nada ni nadie, es un desafío».