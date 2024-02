Muchos aficionados del Avarca de Menorca habrán soñado esta noche con un nombre, el de Sulián Matienzo, la potente jugadora cubana del CV Hidramar Gran Canaria que la noche de este miércoles en el Pavelló Municipal de Ciutadella volvió a demostrar ser probablemente la jugadora más determinante de la Liga Iberdrola, gracias a su calidad, potencia y carácter. Y es que fue ella el factor diferencial y que en un choque equilibrado y jugado de poder a poder, acabó decantando la balanza hacia las canarias, en un choque tenso y cuyo 0-3 quizás sonó algo a exagerado. Una derrota bermellona que deja casi imposible el liderato, si bien, el reto de la segunda plaza se mantiene aún intacto.

En un encuentro con la ausencia local de Antonela Fortuna y la visitante de la gran Saray Manzano, empezó Bep Llorens con Alicia de Blas de inicio formando pareja de centrales con Carla Jiménez y la brasileña Marcella Amaral regresó al puesto de atacante en substitución de Fortuna. Las demás de inicio, las de siempre para combatir al líder. Empezó equilibrado el primer set (4-4), en una lucha de titanes en la red. Un 4-8 visitante era detenido por Llorens para evitar daños mayores y luego entraban Orozco y Lazurenko, con un 7-12 que obligaba a remar en contra, ante un saque rival valiente. Jimena y Amaral acortaban (11-14) y lo detenía raudo Francisco Carballo. ‘Heló’ era un obús para las canarias y Llorens lo paraba en el 13-18, ya que los balones locales se iban fuera y el set se ponía ya muy de azul (13-22), hasta el 0-1 con el 15-25, retrocediendo en recepción al final el Avarca. El líder daba el primer aviso y el Avarca debía ganar en regularidad si quería sumar o, como mínimo, inquietar al Gran Canaria.

Empezaba igualada, como la primera, la segunda manga (8-4), con las locales más metidas y arriesgando en el servicio, pidiendo tiempo el preparador canario. El ‘Granca’ buscaba volver al set con Matienzo en la red tapando todo (10-6). El 11-6, uno de los puntos más largos y bonitos vistos en el ‘poli’ este año, subía la temperatura del partido (12-9) pero Llorens paraba la reacción visitante (13-11). Tocaba seguir acertadas delante y detrás pero el líder volvía al partido (13-13).

Matienzo maniataba al Avarca y entraba Gómez al saque. El set estaba en un pañuelo (15-16) pero las visitantes estaban en dinámica creciente. Volvía a pista Davenport y Amaral empataba a 18 en el saque. La norteamericana ponía delante al Avarca (20-19) pero el rival lo levantaba casi todo y Llorens paraba un preocupante 20-22 azulado. Acto seguido, De Blas y Davenport empataban a 22 y el 23-22 que detenía el técnico visitante era de Jimena. Faltaba rematar pero empataban ‘Heló’ y Davenport a 24, se llegaba al 26-26 con Jimena, bloqueaba Amaral pero respondía el rival (27-27). ‘Heló’ fallaba el saque y 28-28 de Matienzo, que quería más fiesta. El desenlace, cómo no, de la cubana (28-30) y un preocupante 0-2 tras un esfuerzo titánico y un gran set.

Un Avarca peleón hasta el final

Con amarilla a Llorens por sus protestas –también las del público– arrancaba el tercer set. Entraba a recibir Gómez por Davenport y el 1-4 no gustaba al técnico local. El líder no quería sufrir más y su 1-6 lo reflejaba. Reaccionaba Avarca con 8-9 pero los recursos en ataque del rival y pese a no tener a Manzano eran muchos (9-13). De Blas sufría con su espalda, con el set un toma y daca que no interesaba al Avarca (16-19). Paraba Gran Canaria el empuje local con el 19-19 y Matienzo aparecía de nuevo para sentenciar. Llorens reunía a las suyas (19-22), lo intentaba Davenport (21-22) pero Matienzo quería protagonismo, llegando al 23-25 y 0-3 definitivo.