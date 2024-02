Segundo partido de esta semana, esta noche, en el Pabellón Luis Buñuel madrileño para el Avarca de Menorca, que después de no poder superar el miércoles en la Isla al líder, CV Hidramar Gran Canaria, busca esta tarde (19 horas) ante el Feel Alcobendas dejar prácticamente vista para sentencia la segunda plaza, un puesto que le otorgaría el derecho a las del técnico, Bep Llorens, de ir directas a las semifinales por el título de liga y además, con el factor cancha a su favor. Para ello, las bermellones, con la baja segura de la atacante argentina, Antonela Fortuna, deberán superar a un Alcobendas que ya ha certificado de manera matemática su pérdida de categoría, después de un aciago curso.

El cuadro ciutadellenc ha querido pasar página rápidamente a la derrota del miércoles ante las gran canarias y centrarse en esta noche, «un partido que no será fácil, porque el Alcobendas no pierde sus encuentros de manera clara», avisaba Llorens, como ocurrió el miércoles mismo, con su ajustado 3-2 en contra en Sevilla, ante el Cajasol. El Avarca anda en su empeño de cerrar matemáticamente y cuanto antes la segunda plaza y de ganar los tres puntos hoy y Sant Cugat y Tenerife caer en las pistas del líder y del CV Sayre de Maira Westergaard, lo tendría ya virtualmente hecho, con nueve puntos de ventaja sobre ambos y nueve solo ya por disputarse.

Se enfrentan las menorquinas a un rival que pese a haber descendido ya oficialmente, quiere irse de la Liga Iberdrola dando la buena imagen de todo el curso, a pesar de no cerrar los partidos. «Si vencemos no sería matemático aún el segundo puesto pero ya sí que prácticamente sería nuestro. Nos hemos marcado, como mínimo, ganar dos encuentros más», señalaba el preparador de Ciutadella. No quiere ningún tipo de relajación alguna Llorens hoy ante el conjunto de Ricardo Fernández, aprovechando, como dijo tras caer ante el Gran Canaria, «el nivel exhibido en el encuentro del pasado miércoles».

Santa Cruz y Alcobendas, KO

Cuando restan todavía cuatro jornadas y 12 puntos en juego para acabarse la competición doméstica, ya se han producido de manera matemática los dos descensos a Superliga 2 para la próxima campaña 2024-25 y junto al Alcobendas– rival de esta noche de las menorquinas en Madrid– será el Cuesta Piedra Santa Cruz quien perderá la categoría, contando con tan solo siete puntos en su haber.