Rival directa del Avarca de Menorca en las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola y ahora también en la lucha por la segunda plaza y posterior título de la Liga Iberdrola 2023-24, a día de hoy, Inés Victory (Maó, 2005)– colocadora del CV Sant Cugat– es la única menorquina que milita en la élite del voleibol español femenino, después de que las ciutadellenques, Maria Jofre, Alba Cardona o Clara Canet, se bajaran del carro, por diferentes motivos.

Victory, con apenas 19 años, ha debutado este año en la Superliga y además ya ha sido internacional con la Selección Española absoluta, formada en sus inicios en el programa del centro de alto rendimiento de ARC Blume y pasando su época cadete y juvenil en el club Carles Vallbona, hasta que el año pasado militó en Superliga 2, en Premià de Dalt, su trampolín a la élite.

Un estreno de la mahonesa entre las mejores de España que le ha sentado más que bien, tanto en lo personal como en lo colectivo. «Sinceramente, a nivel individual y de equipo, estoy muy contenta y no me esperaba que mi primer año en Superliga 1 fuese a ser así», asegura, desde Sant Cugat, para «Es Diari».

A nivel personal, «ahora me veo bastante bien aunque claro, he tenido que pasar por un proceso de adaptación, tanto para integrarme en el equipo siendo una de las más pequeñas– pese a que mis compañeras me lo han puesto muy fácil–, como para acostumbrarme al nivel de juego de la Superliga 1, lo que me estoy adaptando cada vez más y pese a que aún me quedan mil cosas por aprender», se sincera Victory, mientras prepara su nueva reválida de este fin de semana con el Sant Cugat.

Entrega y dedicación

Y es que el cambio de Superliga 2 a Liga Iberdrola, «es enorme, sobre todo a la hora de jugar; no hay punto de comparación en cuanto a la velocidad del juego de una categoría a otra», nos analiza esta jugadora que lleva años ya residiendo en Barcelona, dejando la Isla en su día por temas laborales de sus padres. «Estoy muy contenta de todo lo que he conseguido a mi edad y lo que espero poder conseguir. Supongo que todo esfuerzo tiene su recompensa y obviamente seguiré entrenando duro y dedicándole todas las horas posibles y necesarias», exclama, ambiciosa, esta internacional absoluta con España que forma pareja de colocadoras con una de las grandes de la liga, Anna Newsome.

Como reto personal de Inés Victory, «y ojalá lo logre, es irme a jugar a Europa en un futuro. Sí que es verdad que a medida que vas creciendo supongo que ya vas marcando objetivos más altos, por eso no puedo decir un techo porque me voy marcando mis retos año por año», nos señala esta, además, estudiante de Psicología en la Universitat de Barcelona.

Obligaciones del deporte profesional

Victory no esconde la dificultad de lidiar con el deporte profesional y sus obligaciones académicas, lo que ha obligado a más de una jugadora a abandonar: «Es duro combinar los estudios con el deporte profesional, ya que los dos requieren de muchas horas y, a veces por concentraciones o por competición con el club, no me es posible acudir a todas las clases o exámenes, pero en la universidad intentan ayudarte en lo que les sea posible», detalla.

Lo que sí tiene claro la de Maó es que «no dejaré el voley por los estudios, ni los estudios por el voley. Primero porque nunca se sabe si voy a poder jugar todos los años que quiera y segundo porque sé que a lo mejor tardo un poco más de lo normal en sacarme la carrera, así que soy consciente que combinar ambas cosas no es fácil. Pero tengo tanto retos académicos como deportivos».

Y la pregunta del millón, ¿jugará un día en el Avarca? «Yo no cierro las puertas a nada en un futuro. Nunca se sabe lo que puede pasar», suelta, entre risas, sobre un cuadro de Bep Llorens que a Victory le parece un equipo, «muy completo. Se ve desde fuera que trabajan duro para conseguir sus objetivos; un equipo luchador, están haciendo una muy buena temporada, no hay duda», asevera Victory, encarando el tramo final del curso regular. «Ojalá pasemos a semifinales de Playoff y no hay duda de que lucharemos para llegar a la final y lucharla de tú a tú», cierra.