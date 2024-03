Sin la presión ni la obligatoriedad de tener que sumar los tres puntos pero con el expreso deseo como deportistas de querer vencer– también por respeto a la competición y a los equipos que todavía se juegan algo–, el Avarca de Menorca juega esta tarde (17h) en la pista del Arenal Emevé de Lugo su penúltimo e intrascendente encuentro de la Liga Iberdrola, antes de pararse para que se disputen los cuartos de final y con las bermellones ya clasificadas directas para las semifinales. Con la única ausencia de la argentina Antonela Fortuna y algunas jugadoras que arrastran molestias, las de Bep Llorens quieren vencer a las gallegas, sobre todo, para no desengancharse de la competición.

El Avarca, cuyo técnico muy probablemente introduzca cambios y rotaciones en el equipo para mimar a sus jugadoras con alguna molestia, se miden a un Arenal Emevé que aún se juega estar en Playoff. Y las insulares, sin hablarlo ni pensar en ello, pendientes de un más que difícil y utópico tropiezo del Gran Canaria que aún las pudiese dejar líderes.

Palabras de la capitana

La central del Avarca, Alicia de Blas, en declaraciones a Cope Menorca, se mostraba feliz de encontrarse en este punto, sin obligaciones en estos dos partidos restantes. «Con lo dura que está la Liga este año es un triunfo estar ya clasificadas para semifinales y en Europa y ahora todo se pone caro. Era muy importante», señala la jugadora de Ávila. Eso sí, llega ahora el momento de gestionar no jugarse nada y luego tener el parón por los cuartos de final, con llegar fuertes a ‘semis’. «Será clave este aspecto pero no debemos olvidarnos que seguimos en competición; luego pararemos pero seguimos ahí y es importante que no nos descolguemos. Será clave tema de descansos claro pero hay que seguir con mentalidad en estos dos encuentros, como el de esta tarde en Lugo».

O sea, que hoy ante el Arenal Emevé, «nos vamos a Lugo a por los tres puntos, si bien es cierto que toca gestionar este mes para llegar lo mejor posible a las semifinales y su primer encuentro. No variará en nada el planteamiento de hoy y la semana que viene y no hemos cambiando dinámica alguna en el día a día de los entrenamientos», proseguía, pensando De Blas en «recuperar a la gente que tenemos ‘tocada’. Pero toca afrontar los partidos de la misma manera que siempre», cerrara, acordándose de Antonela Fortuna, «que será muy importante recuperarla».