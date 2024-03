El sábado y en horario unificado, a las 17 horas de la tarde, la Liga Iberdrola 2023-24 dará carpetazo a la competición regular, en la que el Avarca de Menorca fue campeón de invierno y líder durante muchas semanas y que cerrará como flamante segundo clasificado. O sea, con billete para la Copa CEV europea y cabeza de serie en las inminentes semifinales de la competición española que arrancarán a principios del próximo mes de abril. Y este sábado, a pesar de que el encuentro que lidiarán las jugadoras de Bep Llorens frente al grancanario, CV Sayre, es totalmente intrascendente a nivel clasificatorio, las bermellonas conocerán a sus dos posibles contrincantes para las semifinales que jugarán al mejor de tres partidos; el primero a domicilio y los otros dos– si fuera necesario llegar a un tercero– en Ciutadella. El Avarca jugará ante el ganador de cuartos de final entre el tercer y sexto clasificado en Liga, puestos aún por definir.

De entrada, a priori con más números el CV Tenerife; o el CV Sant Cugat– por número de victorias finales, si vence a Emevé y Kiele a las tinerfeñas–, serían terceros, mientras que la sexta plaza definitiva saldrá entre Cajasol Sevilla y CV Kiele de Chema Rodríguez. En cualquier caso, pendientes estarán las menorquinas, tanto de este sábado como de la eliminatoria de cuartos de final; dos semanas en las que las de Llorens descansarán a nivel de competición, antes de encarar la Semana Santa y luego ya, las semifinales en la lucha por el título. Al otro lado de la serie, también espera rival el líder, Gran Canaria, ante el vencedor de los cuartos entre cuarto y quinto clasificados.

Mientras tanto, con un escueto, «todas bien», el técnico ciutadellenc confirmaba que van mejorando las leves molestias de algunas de sus jugadoras, como Allie Davenport, Jimena Gayoso o Ivone Martínez, que en Lugo no salió ni de titular, dando protagonismo Llorens a la ucraniana, Liza Lazurenko. Tema aparte, la argentina, Antonela Fortuna, que sigue trabajando para estar al cien por cien en los Play off definitivos.

Westergaard, de estrella a rival

Era uno de los partidos más esperados del año por parte de la afición bermellón y uno de los encuentros con más morbo de la temporada doméstica que echa el cierre pasado mañana. Después de seis años de ser la capitana, estrella y una de las jugadoras más queridas de la parroquia menorquina, este sábado, la atacante-receptora argentina, Maira Westergaard, volverá a pisar el Pavelló Municipal de Ciutadella. Aunque en esta ocasión y por vez primera desde que vistiera la zamarra del Avarca, lo hará de contrincante, en el lado visitante.

Westergaard estará en el ‘poli’ para enfrentarse a la que fue su casa durante seis temporadas y lo hará la jugadora de Santa Fe llegando al final del proceso de una larga lesión que la ha tenido algo más de un mes en el dique seco. «Sí, recuperada, por suerte, de la lesión de gemelo que tuve en el partido contra Emevé. Después de una buena rehabilitación ya pude estar un partido entero en pista ante el Cajasol y sin ninguna molestia», señalaba contenta ayer a «Es Diari» la argentina, tras sufrir una microrotura de gemelo. «Después de mucho trabajo se ha recuperado al cien por cien y estoy lista para jugar sin ninguna molestia».

Westergaard aseguraba ayer que viene a Ciutadella, «con muchas ganas e ilusión. Volver a jugar en la pista donde durante muchos años ha sido mi casa es algo muy especial para mí», reconoce. Y pese a que será un partido en que ninguno de los dos equipos se juegue prácticamente nada– con las plazas a Play off ya definidas–, «para mí será igual de especial y emotivo y ojalá la gente y toda la afición pueda volver a disfrutar de mi juego y yo también pueda disfrutarlo dentro del campo».

Para la excapitana bermellona este sábado serán «muchas sensaciones las que se me generan volver a Ciutadella pero lo que más voy a disfrutar será volver a estar con la gente que quiero y mi familia. Ya tengo ganas de vivirlo», exclama Westergaard, que no ha idealizado cómo le recibirá el Pavelló. «No sé, no me imagino nada; simplemente quiero que el público, que alguna vez disfrutó de mi juego, también lo haga este sábado. Este será mi objetivo y, sin dudas, nunca espero nada a cambio. Siempre he dicho que los deportistas dejamos huellas donde, en su momento, pisamos fuerte y creo que Ciutadella siempre se acordará de mi esencia como jugadora y, eso, para mí ya ha sido mi gran logro», cierra.