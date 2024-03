El entrenador del Avarca de Menorca, Bep Llorens, a día de hoy todavía no puede o no quiere responder con exactitud a la pregunta del millón que se hace la parroquia del cuadro menorquín de la Liga Iberdrola, respeto a si su flamante fichaje del verano pasado, la internacional argentina, Antonela Fortuna, estará o no disponible y al cien por cien para el arranque de las semifinales por el título de liga. «No te sabría decir, vamos con el tiempo justo, para bien y para mal», subrayó escuetamente el preparador bermellón a «Es Diari», preguntado por Fortuna, a la que ya se la puede ver caminar con total normalidad, sin cojear y mucho menos sin muletas.

La atacante receptora del Avarca sigue trabajando a destajo para recuperarse al 100% de su rotura ósea por estrés, sufrida en el encuentro liguero en la pista del CV Sant Cugat. Recuperada ya del leve esguince que se produjo ese mismo día en el otro pie, ahora Fortuna ya trabaja con el resto de la plantilla ciutadellenca en el plano de la preparación física y lo hace «con normalidad. Además, ya realiza algún toque de balón, con pareja entrenador», detalla el técnico. Si bien aparentemente las sensaciones son buenas, la cautela es máxima en el Avarca en cuanto a los ‘tempos’ de recuperación de su jugadora. «Aún le queda para poder entrar en el equipo», advierte Llorens, avanzando a este diario que la semana que viene la argentina volverá a someterse a nuevas pruebas en la Clínica Juaneda de Ciutadella. «Será luego cuando veremos», dice el preparador, que sigue preparando física y emocionalmente a las suyas en este periodo de tres semanas sin competición, antes del 6 de abril, primer día de semifinales. Pendientes de rival en semifinales El Kiele conquistó una sensacional victoria en casa ante el CV Tenerife para tomar ventaja en su eliminatoria de cuartos de final. Si este jueves ganan de nuevo en las Canarias, las de Chema Rodríguez se confirmarían como rival de las menorquinas en semifinales.