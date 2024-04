Ganar, o ganar. Vencer, o a casa. Así de claro. En estas se encuentra el Avarca de Menorca de cara al trascendental encuentro que vivirá esta noche (19h) en el Pavelló Municipal de Ciutadella ante el CV Tenerife y con el 1-0 en contra del primer partido. Las bermellones deben ganar al cuadro tinerfeño para forzar el empate y poder decidir su histórico pase a la final mañana, también en casa, algo que no logran desde hace una docena de años.

Confirmado por el propio técnico que la atacante-receptora argentina, Antonela Fortuna, estará de salida con el equipo, finalísima la que disputan hoy las menorquinas, ante un equipo que lejos de su pabellón baja en prestaciones y tras un partido de ida marcado por los problemas atrás del Avarca, marcadas sin duda por la ausencia de Fortuna.

A horas de esta finalísima

«Fortuna de cada día está mejor, de hecho, ya ha empezado a atacar y la vemos bastante preparada. No sé si al cien por cien pero a punto para jugar, ya qué para nosotras es my necesaria», señalaba ayer ya de inicio a «Es Diari» el propio técnico bermellón, como una de las grandes incógnitas de esta eliminatoria. «Es muy importante que nos equilibre ella este punto de recepción; igual necesite algún momento de frescura pero está para jugar mucho más que en Tenerife y sí, será titular porque repito, la necesitamos y en tareas defensivas es clave para nosotras».

Llorens, todavía con el encuentro del Tenerife en la mente, reconocía que allí, «esperábamos un mejor rendimiento nuestro pero el parón de un mes no ayudó. Tampoco los problemas de recepción, ni tuvimos un día acertado de nuestras atacantes», avisó, por lo que esta noche, «toca un cambio claro. Otras veces nos hemos recuperado, como antes de ir a la Copa, que caímos duramente ante Cajasol y nos recuperamos rápido. El partido no tendrá nada que ver al domingo, con el equipo metido, jugando en casa, algo determinante».

En cuanto al Tenerife, «lo que más claro tenemos es que nos jugamos una semifinal en casa, que hoy es una final en la que esperamos una gran respuesta de la gente y que esperamos intensidad del público. Siempre nos encontramos cómodas en estos ambientes y confiamos en sacar adelante la eliminatoria», exclamaba el preparador. Finalmente, en cuanto a cómo pueda transcurrir el encuentro y si el rival vendrá a ‘matar’ de salida o no, Llorens aseguraba ayer que «no nos preocupa tanto el arranque como sí el final. Muchos partidos este año se han empezado por debajo y hemos acabado logrando tres puntos. Pienso que es clave estar preparadas para todo; habrá altos y bajos seguro, es una semifinal. No será fácil y no debemos ser ni muy pesimistas, ni optimistas. De manera racional sabemos que se podría decidir en detalles».