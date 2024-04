«Para mí siempre es especial jugar contra Menorca y en una ocasión así, más todavía». Son palabras de la incombustible Helia González (A Coruña, 1985), rival del Avarca de Menorca en esta gran final de la Liga Iberdrola que arranca mañana en el Centro Insular de Las Palmas de Gran Canaria. González, con once Superligas, siete Copas de la Reina, ocho Supercopas y 167 partidos con la selección absoluta en su palmarés, recordaba ayer mismo con «Es Diari» las dos ligas logradas como integrante de peso del mítico Valeriano Allès Menorca Volei, los cursos del 2010 al 2012. Doce años después el Avarca está en una final y precisamente ante González y su Gran Canaria.

La gallega no duda que en esta final están los dos mejores de la Liga. «Al final siempre llegan los dos equipos que mejor temporada han hecho, ya que las eliminatorias son complicadas. Llegamos los dos mejores equipos del año», asegura, asegurando que su actual equipo, «llegamos bien, tras una eliminatoria dura contra Cajasol que nos hizo sacar lo mejor para poder estar en la final. El equipo está más tranquilo ahora ya que, sí que sí, pelearemos por el título y no hay mejor momento para sacar lo mejor como equipo», señala.

Para Helia González, una leyenda del voleibol español, el ⁠Avarca, «ha hecho una gran temporada, afrontando también dificultades y sabiendo mantenerse arriba en la clasificación. Han demostrado este fin de semana como Tenerife que querían estar en esta final y que van a pelear hasta el final y creo que han hecho dos partidos donde no han dado opción alguna al Tenerife», sostiene la veterana jugadora, quien da mucha importancia al hecho de tener el factor cancha a favor ellas. «Ayuda pero creo que lo hace más en caso de que la eliminatoria se alargue; los primeros partidos aquí en Las Palmas serán claves para nosotras porque es importante sacar resultados positivos que nos den confianza para ir a Ciutadella porque allí siempre es muy complicado ganar», avisa, González. Rememorando su bonito pasado en Menorca, no duda que el Avarca, «se lo merece estar en la final. Es un club que lleva años en Superliga; estos últimos años cada vez reforzando mejor el equipo y compitiendo siempre por estar arriba», dice, hablando del «trabajo que hacen por seguir teniendo un equipo competitivo. Es de admirar y me alegro mucho de que vuelvan a estar en una final por el título de Liga», reconoce.

«Tengo un grandísimo recuerdo, fueron dos años donde aprendí lo que era estar en un equipo para ganar y me dieron la oportunidad de formar parte de dos proyectos muy importantes para el club y para mí; me dieron mi primer título, me ayudaron en momentos muy difíciles y confiaron siempre mucho en mí. Fueron dos finales de liga muy especiales», abunda, sin poder compararse aquel Valeriano a este Avarca. «Eran otros tiempos. Fui muy afortunada de poder formar parte del CV Ciutadella club en esos momentos donde el nivel era increíble, al lado de grandes jugadoras, muy importante en mi crecimiento como jugadora». Sin duda, para González, «este Avarca vuelve a recuperar ese espíritu de equipo campeón que quiere títulos y no se conforma. Han dando un salto de calidad en el que llevan trabajando años y no es nada fácil pero el trabajo y amor a este deporte los ha llevado de nuevo hasta aquí».

Una Helia que piensa que va a ser una eliminatoria «complicada para los dos, son muchos partidos encima y a estas alturas quien tenga la cabeza más fría y sea más determinante en los momentos importantes será el que se la lleve. Creo que nosotras tenemos más potencial ofensivo pero el Avarca sabe muy bien a lo que juega y tiene claro cómo hacerlo, con jugadoras de mucha calidad y que saben jugar momentos importantes. Deberemos sacar lo mejor ambos equipos si queremos llevarnos el título», avisa.