El Avarca de Menorca deberá remontar la eliminatoria final si quiere ganar la Liga Iberdrola tras perder ante el vigente campeón, el Hidramar Gran Canaria, en el primer encuentro de la serie por el título.

El partido comenzó con una protagonista estelar. Matienzo asumió el liderazgo del Olímpico en ataque convirtiendo en punto cada balón que le ponía Mariale. La superioridad de la jugadora cubana en la red dio a su equipo las primeras ventajas en el marcador (6-3).

Mantuvo la calma el cuadro menorquín, que enjugó la diferencia con puntos de Davenport y Carla Jiménez y aprovechando los primeros errores de las jugadoras locales (8-8). Matienzo siguió sumando puntos ante la escasa productividad de sus compañeras. Arocha no aseguraba la recepción y eso impedía que Dias y Laura Suárez entraran en juego. Además, Saray Manzano estaba desaparecida y el Avarca sacó partido de todas esas circunstancias para marcharse en el marcador (14-18).

Los cambios en el equipo grancanario no surtieron efecto y el set, tras un saque directo de Davenport, cayó del lado de la escuadra balear por un claro 20-25.

La segunda manga comenzó con la misma dinámica con la que había terminado la anterior. Sólido juego de las pupilas de Bep Llorens y más fallos de los habituales en el Hidramar.

Helia González sustituyó a Arocha buscando afianzar la recepción, Novoa entró por una desconocida Saray Manzano (5-10) y Collar por Pereira. Mejoró sus prestaciones el equipo anfitrión, que logró un parcial de 7-2 para empatar a 12.

Jimena tiraba del cuadro menorquín con puntos de todos los estilos (13-16) y Fran Carballo tuvo que pedir tiempo muerto para dar instrucciones a sus jugadoras en un momento muy delicado.

Le salió perfecto el receso al vigente campeón. Con más de medio equipo diferente al siete inicial, el Hidramar consiguió darle la vuelta al marcador, apretando mucho con el saque (21-18). Las tornas habían cambiado y la escuadra grancanaria se hizo con el set por 25-21.

Había dejado pasar su oportunidad el Avarca y las chicas de Carballo no desaprovecharon la concesión. La tercera manga fue dominada desde el principio por el Hidramar, que no dio opción ya a la sorpresa (14-8). Los cambios introducidos por Bep Llorens no mejoraron las cosas porque las jugadoras locales estaban lanzadas. Lo defendían todo y todo les entraba. Matienzo, con dos puntos seguidos, cerró el set, saldado con un contundente 25-16.

La resiliencia del conjunto balear le hizo jugar un gran cuarto set. Con Davenport muy activa y con una Amaral mucho más entonada en ataque, dominó durante buena parte del parcial (4-10, 8-12). Sin embargo, el Hidramar no quería dejar pasar la oportunidad de sentenciar el encuentro y apretó los dientes para firmar un parcial de 6 a 0 gracias a la contundencia de una imparable Matienzo. El set se igualó. Amaral y Fortuna mantuvieron al conjunto menorquín nuevamente por delante en el marcador y entre Jimena y Daveport le pusieron a un punto de lograr el set (21-24).

Parecía inevitable el tie break pero no fue así. Matienzo bloqueó a una mano un remate de Jimena y salvó el primer punto de set. La propia Jimena falló el siguiente remate y Collar logró dos puntos de saque que pusieron el 25-24. Con el equipo grancanario lanzado, Matienzo, quién si no, cerró el partido con el 26-24 final.