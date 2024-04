El Avarca, al que no se le podrá recriminar de momento ni falta de actitud ni de compromiso, está contra las cuerdas después que este domingo cayera en el segundo partido de la final de la Liga Iberdrola en el Centro Insular de Las Palmas ante un Hidramar Gran Canaria superior en ataque y con Matienzo (20) y Manzano (18) como factores diferenciales (3-1). Las bermellones tienen 0-2 en contra la final y deberán recorrer al espíritu de Bakú o Tenerife para girar la delicada situación. Repetía Llorens con su equipo habitual para intentar equilibrar la eliminatoria. Empezaban bien, como el sábado, las cosas para el Avarca (3-7), sabedoras que no podían fallar si querían volver con vida a la Isla. No estaba cómodo Gran Canaria, sin que Matienzo ni Manzano aparecieran (7-10). Mantenía su lijera ventaja Menorca y Davenport volvía a ser la mejor, deteniendo el técnico local el partido (7-11).

El cuadro grancanario no se encontraba y las de Llorens se crecían en la red con el 8-13. Pintaba bien el set para las de Llorens, efectivo en ataque. Jimena iba al saque y Amaral bloqueaba (10-15). Fallaba en el servicio el cuadro local pero Avarca falaba dos balones que llevaban a Llorens a parar el encuentro (14-16). Fortuna aportaba en ataque como el sábado pero las canarias se ponían las pilas en la red para ponerse por delante 18-17. No reaccionaba el Avarca, aún aturdido tras ir delante de +5. El bloqueo maniataba y Llorens lo paraba (20-18), con De Burgo creciéndose. Sacaba duro el Hidramar pero Davenport rompía la mala dinámica con el 20-19. Jiménez bloqueaba a Manzano (20-20) y luego la enviaba fuera el cuadro local, con 20-21. Jiménez ponía otro ‘gorro’ con 20-22 y Fran Carvalho lo paraba. El 20-23 daba a las al Avarca, con Rodríguez que las repelía todas atrás. ‘Bloc out’ de Jimena (21-24), Matienzo se resistía y 22-25, con finta de Jimena. Parecía que no le había afectado al Avarca la derrota del día anterior y con el 0-1, volvía a la carga. Arrancaba igualado 3-3 el segundo asalto pero Gran Canaria estaba más enchufado (9-7). Como el sábado, Matienzo y por tanto el Gran Canaria iban entrando en partido y pintaba diferente la cosa, lo que apreciaba Llorens, parando el partido. El bloqueo local funcionaba, con menos error en ataque (12-8). Matienzo era la diferencia, ante la coralidad menorquina (14-11). No lograban irse las locales aunque dos errores seguidos de las bermellones ponían el 16-12. Los destellos de Manzano y su servicio lanzaban a las suyas y encarrlaban el 1-1 en el electrónico (19-13). El saque de la local era durísimo y se gustaban las locales, con el Avarca lejos de su mejor versión de la primera contienda, con 22-13. Llorens entraba a Lazurenko, Orozco y De Blas, en plena sangría canaria, hasta el definitivo 25-17 y el 1-1 que ponía las cosas como el día anterior, pese a lucharlo todo hasta el final las de Llorens y cerrar el set, al menos, enganchadas en cuanto a sensaciones. Vuelta a empezar en el Centro Insular de Las Palmas para el Avarca. Tocaba contrarrestar el empuje grancanario y volver a ser contundente en el servicio y atrás para ganar por vez primera este año al Hidramar. Manzano se reivindicaba. Llorens mantenía a De Blas en pista con 7-4 en contra, defendiendo pero ante un efectivo ‘granca’. El 9-7 local mantenía el set en un pañuelo, con el Avarca defendiéndolo todo con 10-9. Faltaba mejorar delante, con Matienzo de estilete, junto a Manzano y Suárez, rebasando ya las tres dobles dígitos (12-11). Un toque de red de Martínez tras una finta y un balón fuera de Jimena invitaba a Llorens a parar el set (15-11). Momento delicado de nuevo. Las favoritas al título maniataban la red menorquina y se iban hasta el 17-13. Le faltaba un saque valiente al Avarca pero el bloqueo de Suárez era letal en Las Palmas (19-13). Llorens pedía su segundo ‘tiempo’, viendo que el 2-1 merodeaba en el segundo encuentro de la final. Se sentaba Jimena con 20-13 y las cosas pintaban mal para el cuadro ciutadellenc. Al final, y en una reacción canaria semejante al sábado, victoria del cuadro de Carvalho con un claro 25-17 liderado enésimamente por Matienzo y 2-1 para el gran aspirante. Tramo determinante Volvía a pista Jiménez en detrimento de De Blas. Resistían las insulares 6-7 el acoso local. El martillo Matienzo sasaba sus galones para el 10-8, de nuevo con el Gran Canaria por delante. Pereia estaba fina en las locales en sus diagonales y el Gran Canaria volvía a encarrilar la contienda con 14-11, parándolo Llorens. Las locales estaban más frescas que el Avarca pero el 14-13 mantenía el pulso bermellón (16-15). Era el momento clave y entraba Gómez por Davenport para recibir, tras una rotación complicada. Pero se gustaban las locales y Matienzo ponía el 20-17, llegando a sus 20 puntos individuales. Destellos de Jimena, 20-19 y aún esperanza ciutadellenca, pese al vendaval local (22-19). Manzano, cómo no, ponía el 23-20; un ‘out’ bermellón y un bloqueo de Amaral eran el 24-22 que Carvalho paraba para evitar males mayores. Finalmente, 25-22 y el definitivo 3-1. El apunte Llorens: «Llamamos a la gente a que llene el ‘poli’ y remontemos» Todavía con la presión lógica de los minutos posteriores a un encuentro de la magnitud del vivido ayer por la tarde en el Centro Insular de Las Palmas, Bep Llorens atendió a «Es Diari» para, primero de todo, valorar en positivo que su equipo, «en todo momento logró dar siempre la cara al encuentro, en cuanto a intensidad y querer un partido muy intenso y parecido al vivido el sábado», dijo, de primeras, el preparador ciutadellenc. Sin embargo, continuaba ayer desde Las Palmas el técnico, este domingo, « el Gran Canaria, con una Matienzo que ha continuado estando muy fuerte y a la que ayer se acabaría sumando Manzano, acabaría demostrando que su capacidad de ataque fue superior a la nuestra», analizaba sin tapujos el técnico menorquín, consciente de la dificultad de la faena en Menorca. «Este domingo nos costó para las dos puntas del Gran Canaria, mientras que nosotras tuvimos momentos buenos y otros malos de ataque. Necesitábamos algo más de acierto de nuestra línea ofensiva y la verdad es que en rotaciones concretas nos acabaría costando». Bep Llorens, antes de regresar al hotel de concentración para volver hoy a la Isla, valoró que el Avarca, «ha realizado dos muy buenos partidos en Gran Canaria y el rival ha demostrado su fortaleza, sobre todo en ataque, llevándose los dos encuentros de manera ajustada pero merecida y debemos lograr que esta diferencia vista en Las Palmas se diluya en Menorca y llamamos a la gente a llenar el Pavelló y a remontar la eliminatoria».