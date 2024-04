Y el espíritu de Burgos hace una docena de años o de Bakú hace unos pocos meses se instaló en el Pavelló Municipal de Ciutadella. El Avarca de Menorca, cuando más lo necesitaba y más contra las cuerdas estaba, tiró de épica, de mejora en ataque y de valentía –junto a un Pavelló lleno a rebosar y totalmente entregado a las suyas–, para hacer lo que no había hecho en toda la temporada, en los cinco anteriores enfrentamientos. Derrotar al campeón de todo y gran favorito al título de la Liga Iberdrola femenina 2023-24, Hidramar Gran Canaria (3-2).

Fue en un choque trepidante, espectacular, no apto para taquicárdicos y no exento de polémica y que, esta vez, cayó del lado bermellón, si bien, también las canarias podrían haber precipitado su enésimo alirón y finiquitar la temporada. Pero no. Un Avarca con una fe descomunal y con una Jimena Gayoso (28) sublime y una Marcella Amaral determinante en el tramo final del encuentro lograron poner emoción a la eliminatoria definitiva de la Superliga y forzar el cuatro encuentro, que se vivirá esta misma tarde (18h), de nuevo en el Pavelló.

Un encuentro que con el 2-2 en el marcador, se decidiría en el definitivo ‘tie break’, con el Pavelló haciendo la ola y empujando a las suyas, crecidas ante las adversidades del 0-2 de la ronda. En el quinto set se marchó Avarca con Fortuna (6-3) y volvió a hacerlo con el 11-8, tras un bloqueo de Jimena que llevó al técnico visitante, Francisco Carballo, a pedir tiempo muerto. Sulián Matienzo entró en escena para el 11-10 que detenía Bep Llorens y, de aquí, al júbilo, pese al empeño de Laura Suárez en la red. Una finta de Davenport-Link, con Jimena en el servicio, maniataban al Gran Canaria, al que Amaral sentenciaba 15-12 (3-2).

Contienda muy equilibrada

Antes del feliz desenlace se vivió de nuevo un partido muy igualado y que pudo caer del lado de cualquiera, con un toma y daca contínuo desde el primer set, ganado de nuevo por el Avarca, como en Las Palmas. Matienzo ponía el 8-9 y Jimena aventajaba a las locales por vez primera con el 12-10. El set estaba en un pañuelo y Amaral iba apareciendo cuando más se la necesitaba en la red, para mal del Gran Canaria. Con 16-13, un doble error de Davenport-Link lo paraba Llorens, llegando al 17-18 visitante. La opuesta gallega local era un estilete en ataque y servicio para el 22-19 y con Carballo desquiciado. Un ‘gorro’ descomunal de la mexicana, Ivone Martínez, ponía el 24-21, hasta el definitivo 25-22 para el esperanzador 1-0 en el electrónico.

Pintaban bien las cosas, como en Gran Canaria. Aunque delante el Avarca tenía a un obús, como así se demostró en la segunda manga que supuso la igualada 1-1. Empezó de color amarillo con el 9-12 visitante; Suárez y Novoa se crecían y lo paraba Llorens. El Avarca las paraba todas y se entraba en bucle con el 13-13 o el 16-16; Fortuna adelantaba al Avarca de nuevo y Matienzo la enviaba fuera (19-16). Pero un discutido ‘out’ y un ‘gorro’ de Suárez era el inquietante 19-21 visitante. Un bloqueo de Suárez era ya el 19-23, hasta que Manzano hacía suyo el final de set con el 21-25.

Vuelta a empezar, como en Las Palmas, con 1-1. Y más de lo mismo, igualdad absoluta con el 7-7 y el 13-13, con Amaral y Jimena crecidas y Matienzo sacando su garra. El 17-15 local lo detenía Carballo y pintaban bien las cosas pero un bloqueo de Manzano era el 21-22 que encendía las alarmas. La recepción local perdía enteros y De Burgo se aprovechaba en el servicio, hasta el 21-23. Al final, pese a intentarlo Jimena, 23-25 y 1-2.

Tocaba ganar el set o a casa y fin de curso. Y las bermellonas, las reinas bajo presión, cumplieron. Eso sí, tras otro arranque equilibrado (12-12) en un partido espectacular para el espectador. Fortuna ponía el Pavelló en pies con el 17-15, respondida por Matienzo y De Burgo, son su enésima finta. Y con 18-16 se entraba en un intercambio de dominios en el electrónico, hasta el 21-19 en el que Carballo se enojaba con los colegiados y roja para Manzano y Patricia Rodríguez, con el ‘poli’ en pie protestando. Al final, con el 22-21, Amaral y Jimena se ocupaban de igualar el encuentro 2-2 (26-24). El final, ya lo saben, victoria.