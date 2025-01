Mañana, a las 20 horas, en el Pavelló Municipal de Ciutadella. El Avarca de Menorca se prepara para otra gran noche europea en la primera ronda de los Play off de la CEV Challenge Cup que les enfrentará mañana en el partido de ida al potente y un clásico europeo, CSM Volei Alba Blaj de Rumanía. Un obús del voleibol del Viejo Continente que, sin embargo, llega en días convulsos después que a finales de 2024 destituyeran al técnico luso, Marco Musso, y pusieran en el puesto al preparador español, Guillermo Naranjo.

El nuevo preparador rival del Avarca este miércoles sustituye a Musso tras una serie de partidos decepcionantes en la División A1 rumana y Naranjo, que fue seleccionador de Grecia y Rumanía, ha sembrado éxitos en Alemania, Polonia o Turquía.

Apenas aterrizado en Rumanía y prácticamente sin deshacer las maletas, Naranjo, a punto de viajar a Menorca por vez primera, habló ayer con «Es Diari» de su llegada al Alba Blaj. El preparador español aseguró estar, «muy contento, el equipo está anímicamente muy bien, las chicas están entrenando muy bien y tienen ganas de demostrar el potencial que tienen al nuevo entrenador», señalaba un Guillermo Naranjo que, curiosamente, «nunca me he enfrentado al Avarca de Menorca» desde que es entrenador, como «nunca he entrenado en España. Eso sí, sigo mucho la liga española, especialmente los dos últimos años, y sin duda el Avarca de Menorca es uno de los equipos que más me llama la atención».

En pleno análisis del conjunto rival de este miércoles en el Pavelló Municipal de Ciutadella, dice Naranjo del cuadro menorquín que «juegan como bloque, creo que su punto fuerte es la garra que tienen, que juegan como equipo y que no dan un balón por perdido». El preparador español sabe que esperan mucho de él tras ser la apuesta rumana en detrimento de Musso y además, admite que en el Alba Blaj se de la mucha importancia a la CEV Volleyball Cup.

«Sí, aunque nunca han ganado ninguna competición internacional, han jugado finales de Champions League en 2018 y también final de CEV Cup 2019 y 2023, así que históricamente es un equipo que le da mucha importancia a las competiciones internacionales», sabe un Naranjo que se ve un ‘poquito’ favorito. «Obviamente el factor cancha puede ser determinante; he visto los partidos del Avarca en Menorca y los aficionados apoyan muchísimo al equipo, igualmente en Blaj, así que se podría decir que teniendo la vuelta en Rumanía, tenemos un poco de ventaja, pero es una eliminatoria en la que cualquier cosa puede pasar», zanja.