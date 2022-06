Joventut Musicals de Maó va presentar aquest dissabte a la sala de Sant Antoni de Maó el 49è Festival de Música de Maó. Homenatge a Francesc Félix Bosch, que contempla sis concerts del 8 de juliol al 10 d’agost. El concert inaugural es celebrarà al Teatre Principal de Maó i els cinc restants al Claustre del Museu de Menorca.

La presidenta de Joventuts Musicals de Maó, Júlia Pascual, va destacar la celebració del Festival de Música de Maó com un dels esdeveniments més importants dins la programació anual de l’entitat musical, a més d’altres concerts que s’organitzen com els cicles de Primavera i de Tardor, amb la col·laboració de la Fundació Reynolds, el Cicle d’Hivern, els concerts familiars, audicions projecte 4 cordes, i les col·laboracions amb alumnes del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca, entre altres. «Programan diversos cicles de concerts al llarg de l’any, però el Festival de Música és una part molt important dins la nostra programació anual. Any rere anys feim tot el possible per oferir-vos música de qualitat i variada», va assegurar Pascual.

La presidenta de Joventuts Musicals de Maó també va referir-se al cartell del Festival de Música d’enguany, que mostra un dibuix del Claustre del Carme, l’autora del qual és la pintora Júlia Melià, a qui va agrair la seva dedicació i generositat. A més, Pascual va subratllar el suport de l’Ajuntament de Maó, Consell insular, Fundación Reynolds, Museu de Menorca, Conservatori de Menorca i dels associats.

Concert

La vetllada de presentació del Festival de Música va comptar amb l’audició d’un concert de trombó i piano a càrrec de Toni Pons Carreras (Alaior, 2009) i del professor Antoni Pons Morlà. El programa estava format per «Romance», de Carl M. Von Weber; «Andante et Allegro», de J. Ed. Barat; «Concertpiece», d’Alexandre Guilmant ; «Thoughts of love», «Anie Laurie» i «Fantastic Polha», d’Arthur Prior, «Nossa-bova», de Ximo Cano; i «Pierce», de J. Guy Ropartz.